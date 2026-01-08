Остава по-малко от година и половина до началото на добива на природен газ от находището Neptun Deep в румънската част на Черно море. Проектът е с ключово значение за енергийната и икономическата сигурност на страната, припомнят румънски медии.

Очакванията са националното производство на газ да се удвои, но има проблем. Към момента Румъния все още няма ясно формулирана стратегия как тези ресурси ще бъдат използвани вътре в икономиката.

Проектът Neptun Deep се разработва от OMV Petrom и държавната Romgaz при равни дялове. По оценки на OMV Petrom, находището съдържа около 100 млрд. куб. м природен газ - обем, съпоставим с приблизително 10-годишното вътрешно потребление на страната. Именно този мащаб превръща въпроса за оползотворяването на газа в стратегически, а не просто търговски.

Темата, оказва се, не е нова. Още през 2018 г. представители на унгарския газов сектор открито посочиха липсата на индустрии в Румъния, които да използват газа като суровина. 7 години по-късно страната все още не разполага с ясно очертана рамка за индустриално и енергийно използване на бъдещия добив.

По време на последните публични дебати въпросът отново беше поставен директно: ще използва ли Румъния газа за производство на електроенергия, за отопление и за индустрия с висока добавена стойност, или ще го третира основно като ресурс за търговия на регионалния пазар. От институциите признават, че цялостна стратегия все още липсва.

От Министерството на енергетиката очертават няколко възможни направления - нови газови електроцентрали, заместване на въглищните мощности след 2030 г., когенерация и потенциално възраждане на химическата индустрия. На практика обаче реалният напредък остава ограничен.

Единствено централата в Mintia се реализира по график, докато проектът в Iernut се бави от години, а планираните мощности в Rovinari и Turceni са без ясен хоризонт. Възможността Romgaz да придобие Azomureș също остава на етап анализ.

Паралелно с това експерти предупреждават, че Румъния изостава и по отношение на газохранилищата. Липсата на сериозни инвестиции в капацитети за съхранение през последните 2 десетилетия поставя допълнителни въпроси пред готовността на системата да поеме новия добив.

На този фон интересът от региона е отчетлив. Въпреки законовия приоритет на вътрешния пазар, вече има подписани договори за износ за ограничени количества. Унгария открито заявява, че разчита на бъдещи доставки от Румъния, а капацитетът на газовия интерконектор между двете страни вече е увеличен до 2,7 млрд. куб. м годишно именно с оглед на газа от Черно море.

С наближаването на 2027 г. въпросът вече не е дали Румъния ще разполага със стратегически ресурс, а дали ще успее да го превърне в дългосрочна икономическа и индустриална стойност. Отговорът на "Какво ще правим с газа?" предстои да бъде даден не на дебати, а с конкретни решения и проекти.