Първата компания за един трилион долара, в света не се роди от еуфория. Тя беше резултат от структурно натрупване в най-дълбокия и най-либерален капиталов пазар в света. Когато Apple премина границата от 1 трилион долара през август 2018 г., тя не просто достигна символична оценка. Тя премахна психологически таван.

В продължение на десетилетия инвеститорите приемаха, че никоя компания не може устойчиво да достигне такъв мащаб. След като бариерата падна, колебанието изчезна. Пътят от един до два трилиона отне по-малко от две години. От два до три - още по-малко. NVIDIA премина от 1 до над 3 трилиона за по-малко от осемнадесет месеца. Днес тя се приближава до 4.5 трилиона - стойност, която понякога съперничи на цялата капитализация на STOXX Europe 600.

Това не беше просто растеж. Това беше структурна промяна.

През 2008 г. пазарната капитализация на S&P 500 беше около 10 трилиона долара. Днес тя варира между 45 и 50 трилиона. Още по-важна от размера е концентрацията - десетте най-големи компании представляват близо една трета от индекса. Капиталовите потоци подсилват лидерите.

Пасивните инвестиции увеличават тежестта им. По-ниската цена на капитала финансира агресивно реинвестиране. Реинвестирането разширява маржовете. Разширените маржове оправдават по-високи множители. Множителите валидират наратива.

Американските пазари не просто позволяват доминация. Те я монетизират.

Microsoft работи с оперативен марж над 45% и се оценява като дигитална инфраструктура. Apple монетизира екосистема с почти 30% оперативен марж. NVIDIA генерира нетни маржове над 50% и контролира тесния вход към AI изчисленията. Tesla се търгува над 200 пъти очакваните печалби, защото пазарът оценява роботиката и автономността, не автомобилното производство.

В САЩ оценката е доминация в бъдеще време. Мащабът е съдба. Европа се разви различно.

STOXX Europe 600 варира между 10 и 12 трилиона долара - около една четвърт от американския пазар. Топ 10 компании заемат едва 20-22%. Няма механизъм за екстремна концентрация. Нито една европейска компания не се задържа устойчиво близо до 700 милиарда долара, въпреки глобалното си значение.

Разликата не е в качеството. Тя е в структурата. Европейските пазари са фрагментирани. Регулациите акцентират върху баланс и конкуренция, а не върху "winner-takes-most". Корпоративната култура предпочита дивидентна стабилност пред маржова експанзия. Европа произвежда индустриални шампиони, не наративни платформи.

За да бъде премината границата от един трилион, са нужни не просто приходи, а незаменимост, устойчиви маржове и пазар, готов да оценява стратегическа доминация. И тук въпросът става неизбежен. Ако Европа създаде първата си трилионна компания, тя няма да бъде софтуерен гигант. Тя ще бъде индустриална точка на зависимост.

В момента единственото реалистично име е ASML.

Компанията вече е около 550 милиарда долара пазарна капитализация - почти двойно спрямо края на миналата година. Това не е спекулация, а преоценка на стратегическо значение. Приходите са около 33 милиарда долара. Оперативният марж е над 35%. Нетният марж е близо 30%. Възвръщаемостта на капитала е над 50%.

ASML не продава софтуер. Тя контролира входа към напредналото производство на полупроводници. Без EUV няма водещи чипове. Без High-NA EUV няма следващо поколение технологични възли. Това не е конкурентно предимство. Това е структурна зависимост.

Показател 2024 (TTM) 2030 Цел (Средна) 2030 Бичи Сценарий Приходи $33 млрд. €52 млрд. (~$56 млрд.) €60 млрд. (~$65 млрд.) Брутен марж 51% 56-58% 60% Оперативен марж 35% 38-40% 42% Нетен марж 29-30% 30% 32% Нетна печалба $9.6 млрд. $17-18 млрд. $20-21 млрд. EPS (прибл.) $29 $42-45 $52-55 Необходим P/E за $1T — 45x 40-48x Пазарна капитализация $550 млрд. $750-850 млрд. $1T

Към края на 2024 г. беклогът е около €36 милиарда - осигуряващ видимост в цикличен сектор. Но компанията е и в центъра на геополитическо напрежение. Ограниченията за износ към Китай са реален риск. Освен това капитализацията се измерва в долари, а отчетността е в евро - силният долар повишава прага към $1T.

High-NA EUV е следващият катализатор. Цена на система: $350-400 млн. Капацитет: ~20 системи годишно. Потенциални приходи: $7-8 млрд. само от този сегмент, без сервиз. Целта за 2030 г. е €44-60 млрд. приходи и 56-60% брутен марж. При нетен марж около 30% печалбата може да достигне $18-21 млрд.

Математиката е възможна. Истинският въпрос е дали европейският пазар ще оцени стратегически монопол с множители 40-50x, както американските пазари оценяват екосистемите.

Ако това се случи, първата европейска трилионна компания няма да бъде социална мрежа или облачна платформа. Ще бъде производител на машини. И това ще означава повече за Европа, отколкото за самата компания.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.