Първата компания за един трилион долара, в света не се роди от еуфория. Тя беше резултат от структурно натрупване в най-дълбокия и най-либерален капиталов пазар в света. Когато Apple премина границата от 1 трилион долара през август 2018 г., тя не просто достигна символична оценка. Тя премахна психологически таван.

В продължение на десетилетия инвеститорите приемаха, че никоя компания не може устойчиво да достигне такъв мащаб. След като бариерата падна, колебанието изчезна. Пътят от един до два трилиона отне по-малко от две години. От два до три - още по-малко. NVIDIA премина от 1 до над 3 трилиона за по-малко от осемнадесет месеца. Днес тя се приближава до 4.5 трилиона - стойност, която понякога съперничи на цялата капитализация на STOXX Europe 600.

Това не беше просто растеж. Това беше структурна промяна.

През 2008 г. пазарната капитализация на S&P 500 беше около 10 трилиона долара. Днес тя варира между 45 и 50 трилиона. Още по-важна от размера е концентрацията - десетте най-големи компании представляват близо една трета от индекса. Капиталовите потоци подсилват лидерите.

Пасивните инвестиции увеличават тежестта им. По-ниската цена на капитала финансира агресивно реинвестиране. Реинвестирането разширява маржовете. Разширените маржове оправдават по-високи множители. Множителите валидират наратива.

Американските пазари не просто позволяват доминация. Те я монетизират.

Micron: Ето коя ще е следващата полупроводникова компания за над 1 трилион долара

Ето коя ще е следващата полупроводникова компания за над 1 трилион долара

Това ще е големият печелиш от огромния скок в търсенето и цените на паметите по света

Microsoft работи с оперативен марж над 45% и се оценява като дигитална инфраструктура. Apple монетизира екосистема с почти 30% оперативен марж. NVIDIA генерира нетни маржове над 50% и контролира тесния вход към AI изчисленията. Tesla се търгува над 200 пъти очакваните печалби, защото пазарът оценява роботиката и автономността, не автомобилното производство.

В САЩ оценката е доминация в бъдеще време. Мащабът е съдба. Европа се разви различно.

STOXX Europe 600 варира между 10 и 12 трилиона долара - около една четвърт от американския пазар. Топ 10 компании заемат едва 20-22%. Няма механизъм за екстремна концентрация. Нито една европейска компания не се задържа устойчиво близо до 700 милиарда долара, въпреки глобалното си значение.

Разликата не е в качеството. Тя е в структурата. Европейските пазари са фрагментирани. Регулациите акцентират върху баланс и конкуренция, а не върху "winner-takes-most". Корпоративната култура предпочита дивидентна стабилност пред маржова експанзия. Европа произвежда индустриални шампиони, не наративни платформи.

За да бъде премината границата от един трилион, са нужни не просто приходи, а незаменимост, устойчиви маржове и пазар, готов да оценява стратегическа доминация. И тук въпросът става неизбежен. Ако Европа създаде първата си трилионна компания, тя няма да бъде софтуерен гигант. Тя ще бъде индустриална точка на зависимост.

В момента единственото реалистично име е ASML.

Компанията вече е около 550 милиарда долара пазарна капитализация - почти двойно спрямо края на миналата година. Това не е спекулация, а преоценка на стратегическо значение. Приходите са около 33 милиарда долара. Оперативният марж е над 35%. Нетният марж е близо 30%. Възвръщаемостта на капитала е над 50%.

ASML не продава софтуер. Тя контролира входа към напредналото производство на полупроводници. Без EUV няма водещи чипове. Без High-NA EUV няма следващо поколение технологични възли. Това не е конкурентно предимство. Това е структурна зависимост.

Показател

2024 (TTM)

2030 Цел (Средна)

2030 Бичи Сценарий

Приходи

$33 млрд.

€52 млрд. (~$56 млрд.)

€60 млрд. (~$65 млрд.)

Брутен марж

51%

56-58%

60%

Оперативен марж

35%

38-40%

42%

Нетен марж

29-30%

30%

32%

Нетна печалба

$9.6 млрд.

$17-18 млрд.

$20-21 млрд.

EPS (прибл.)

$29

$42-45

$52-55

Необходим P/E за $1T

45x

40-48x

Пазарна капитализация

$550 млрд.

$750-850 млрд.

$1T

Към края на 2024 г. беклогът е около €36 милиарда - осигуряващ видимост в цикличен сектор. Но компанията е и в центъра на геополитическо напрежение. Ограниченията за износ към Китай са реален риск. Освен това капитализацията се измерва в долари, а отчетността е в евро - силният долар повишава прага към $1T.

От IBM до Nvidia: Най-ценната компания днес струва много повече, а хората вече не са най-важни

От IBM до Nvidia: Половин век по-късно хората вече не са най-ценният актив

Границата между капитал и труд е размита

High-NA EUV е следващият катализатор. Цена на система: $350-400 млн. Капацитет: ~20 системи годишно. Потенциални приходи: $7-8 млрд. само от този сегмент, без сервиз. Целта за 2030 г. е €44-60 млрд. приходи и 56-60% брутен марж. При нетен марж около 30% печалбата може да достигне $18-21 млрд.

Математиката е възможна. Истинският въпрос е дали европейският пазар ще оцени стратегически монопол с множители 40-50x, както американските пазари оценяват екосистемите.

Ако това се случи, първата европейска трилионна компания няма да бъде социална мрежа или облачна платформа. Ще бъде производител на машини. И това ще означава повече за Европа, отколкото за самата компания.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.