Цяла фабрика в Първомай - терен, сгради и машини, продава частен съдебен изпълнител. Производствената база за текстилни и технически прежди на "Николов и синове" АД е с начална цена от 1,675 млн. евро, а оборудването е за още 97 838 евро.

Компанията е създадена през 1999 г., като скоро след това става една от водещите в бранша у нас. Първоначалният ѝ производствен капацитет е 7 тона на месец, но постепенно той се увеличава многократно до 45 тона на месец.

През 2017 г. започва да се текстурира по 30 тона полиамидна прежда на месец. Приходите през следващите няколко години са солидни, като през 2020 г. възлизат на 4,6 млн. лева, през 2021 г. - на 7,1 млн. лева, а през 2022 г. оборотът е цели 8,1 млн. лева. След това обаче започва спад и последните данни за 2024 г. са за едва 2,9 млн. лева.

Продукцията се изнася в Румъния, Гърция, Италия, Израел, Турция и други. Сред клиентите са даже футболни клубове от Англия, пишат местни медии.

През цялото време дружеството работи на малка печалба.

Източник: ЧСИ Стефан Горчев

Показателно е и че през 2022 г. в "Николов и синове" в един момент са работели близо 70 души, две години по-късно персоналът е наполовина, а в края на 2025-а, когато са последните данни, са останали само 10 души.

Имотите на компанията са били ипотекирани, а имуществото - заложено, като в последствие съдът е наложил възбрана и запор върху тях.

Сега ЧСИ продава терена от близо 10 декара, в рамките на който има цех с РЗП от 720 квадратни метра, още една масивна стоманобетонна сграда (РЗП 600 кв.м), 1066 кв.м склад и втори такъв, който е на 90% завършен.

Машините са общо 22 вида, като най-старата е от 2010 г., масово са от 2019-2020 г., а има и от 2023 г.

Публичната продан е насрочена за 27 март.