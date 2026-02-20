Sirma Group Holding AD (Sirma) отбелязва значим етап в развитието си на капиталовите пазари. Акциите на компанията предстои да започнат да се търгуват едновременно както на Българската фондова борса, така и на Frankfurt Stock Exchange чрез EuroBridge market, съобщиха от БФБ.

На 24 февруари ще бъде организирана церемония по биене на камбаната на пода на Франкфуртската борса, с което символично ще се даде началото на търговията на компанията в Германия. Събитието ще отбележи успешното завършване на процеса по двойно листване и ще открие нови възможности за разширяване в един от водещите финансови центрове в Европа. Sirma е технологична компания, която разработва интелигентни софтуерни решения още от създаването си през 1992 г.

Като европейска технологична група, Сирма предоставя корпоративни софтуерни решения със силен и нарастващ фокус върху изкуствения интелект като ключов фактор за бизнес трансформация.

Компанията e листната на Българска фондова борса вече 10 години. Съвместните усилия на българската и германската борса създадоха нови възможности за растеж за участниците в сегмента EuroBridge, в който е листната компанията.

Sirma e втората компания на сегмента за двойно листване след Shelly Group.

Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса, коментира в тази връзка, че "двойното листване на Сирма е значимо постижение не само за компанията, но и за целия български капиталов пазар. Този успех показва, че българските компании могат успешно да се конкурират на европейската сцена, като същевременно запазват силна връзка със своя вътрешен пазар. Сегментът EuroBridge вече се утвърди като надежден канал за водещи компании, които търсят достъп до глобални инвеститори."

От своя страна Цветан Алексиев, изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг, посочи, че "Франкфурт предлага перфектната комбинация от технологично ориентирани инвеститори, близост до основните пазари на компанията в DACH региона и Западна Европа и строги стандарти за корпоративно управление, които напълно съответстват на философията на Sirma Group". По думите му, "това е идеална платформа за повишаване на глобалната видимост на Сирма в този ключов етап от растежа на компанията". "Възприемаме това като положителен сигнал както към международните инвеститори, така и към българските компании, готови да се конкурират на глобалната сцена", отбеляза още Цветан Алексиев.