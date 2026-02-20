Изследователи на Microsoft публикуваха в научното списание Nature проучване, което може да промени фундаментално начина, по който човечеството съхранява цифрова информация.

Разработената от тях система записва данни върху стъклени плочи с помощта на лазер и гарантира тяхната надеждност за поне 10 000 години — решение на нарастващата криза в дългосрочното архивиране на данни.

Технологията е плод на години работа по инициативата Project Silica, стартирала през 2019 г. Принципът напомня ранните дни на фотографията, когато негативите също са се съхранявали върху стъкло. Мощни лазери кодират информацията под формата на триизмерни пиксели — т.нар. воксели — слой по слой, от дъното нагоре, запълвайки цялата дебелина на плочата.

За четене на данните е необходим специален микроскоп, съчетан с алгоритъм на изкуствен интелект, който декодира информацията.

Едно квадратно парче стъкло с размерите на CD побира 4,8 терабайта данни — еквивалентът на около два милиона отпечатани книги или 5000 филма в 4K резолюция.

Ключово постижение в последното изследване е преминаването от скъпо кварцово стъкло към боросиликатно — същият материал, използван в кухненските съдове. Това съществено намалява производствените разходи, без да се жертва издръжливостта.

Стъклото понася температури до 290 градуса по Целзий в продължение на над 10 000 години, което предполага още по-дълъг живот при стайна температура. Освен това е устойчиво на вода, електромагнитни импулси и екстремни условия на околната среда.

Изследователите обаче не са проучвали поведението му при умишлено счупване или химическо въздействие - все сериозни рискове при използването на стъкло.

Предимствата спрямо конвенционалните методи са значителни. Магнитните ленти и твърдите дискове, използвани в съвременните центрове за данни, деградират в рамките на около десетилетие и изискват постоянна енергоемка поддръжка и миграция.

Стъклените плочи не се нуждаят от климатизация след записа, което би спестило значителни енергийни ресурси. Допълнителен бонус е сигурността: веднъж записана, информацията не може да бъде хакната, променена или случайно презаписана.

Главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела коментира новините в социалните мрежи, описвайки технологията като насочена към "издръжливо, неизменяемо архивно съхранение, проектирано да издържи хилядолетия".

Предизвикателствата напред не са малко: необходимо е увеличаване на скоростта на записа, мащабиране на производството и осигуряване на лесен достъп до съхранената информация.

Microsoft все още не е обявила търговски срокове, но вътрешните планове предвиждат пилотни внедрявания за правителствени архиви и научни изследвания до 2027 г.