След повече от 2 години на свръхпредлагане пазарът на литий показва признаци на стабилизиране. Тази тенденция е подкрепена от бързия ръст на батериите за съхранение на енергия. Именно този сегмент се очертава като новия двигател на търсенето, на фона на по-умерения растеж при електромобилите.

От втората половина на 2022 г. насам литиевата индустрия беше под натиск заради агресивно разширяване на добива, стимулирано от ценовия пик по време на бума при електромобилите. През втората половина на 2025 г. обаче реформите в енергийния сектор на Китай доведоха до по-силно от очакваното търсене на литий за изграждането на системи за съхранение на енергия.

Допълнителен тласък идва от бума в изграждането на центрове за данни, които увеличават нуждата от надеждни батерийни системи. По данни за първите 10 месеца на 2025 г. износът на системи за съхранение на енергия от Китай достига близо $66 милиарда - над нивата при електромобилите.

Все повече анализатори очакват затягане на пазара през 2026 г. Morgan Stanley прогнозира дефицит от 80 000 тона еквивалент на литиев карбонат, докато UBS очаква по-умерен недостиг от 22 000 тона, при излишък от около 61 000 тона през 2025 г. Очакванията са глобалното търсене да нарасне с 17-30%, при сходен темп на ръст на предлагането.

Експертите отчитат факта, че цените вече реагират. След дъното през юни 2025 г. литиевият карбонат на борсата в Гуанджоу поскъпна с над 130%, достигайки най-високите си нива от края на 2023 г.

Въпреки това рисковете остават, отбелязват скептиците. По-бързото навлизане на натриево-йонни батерии и евентуално забавяне на продажбите на електромобили могат да повлияят негативно на ръста. За инвеститорите обаче има ясен сигнал - литият се връща във фокуса.