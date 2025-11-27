Китайската енергийна компания Poweroad обяви първия си проект за система за съхранение на енергия (ESS) в Сърбия, който е планиран да започне да функционира в началото на 2026 г. Проектът беше представен по време на конференция за индустриално сътрудничество между двете страни, проведена в град Сямън, Китай, съобщава eKapija.

Първата система за съхранение на енергия на Poweroad в Сърбия се изгражда в индустриална зона близо до крепостта Смедерево, комбинирайки слънчева електроцентрала и батерии с капацитет 0,5 MW / 1 MWh. Инсталацията ще използва конфигурация, свързана с променлив ток, с опция за разреждане за период от два или четири часа, което е типично за промишлени и търговски приложения. Проектът се изпълнява "до ключ", включително проектиране, снабдяване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и сервиз.

Проектът, според изявлението на компанията, има за цел да демонстрира технологията и да подкрепи бъдещото сътрудничество между китайски и сръбски компании в сектора на възобновяемата енергия.

На конференцията, на която присъстваха представители на кабинета на вицепремиера и Министерството на икономиката на Сърбия, както и делегати от сръбския енергиен и търговски сектор, вицепрезидентът на Poweroad по продажбите и маркетинга, Алберт Су, представи проекта и участва в подробни дискусии относно бъдещите възможности за сътрудничество между китайски и сръбски компании в областта на възобновяемата енергия и индустриалното развитие.

Сърбия е първият партньор на Китай по свободна търговия в Централна и Източна Европа. Страната очевидно предлага нови възможности за китайските компании за достъп до европейския пазар.

Електроснабдяването в Сърбия все още е предимно на базата на въглища, а мрежата има ограничен капацитет за изглаждане на пиковите натоварвания. С бързия растеж на слънчевата и вятърната енергия, поддържането на баланс в електроенергийната система става все по-предизвикателно.

За да се справят с тези проблеми, местните политики сега изискват големите проекти за възобновяема енергия да включват съхранение на енергия, като същевременно се позволява на търговските и индустриалните потребители да участват на пазара на електроенергия на спот цени.

С нарастването на разликата между пиковите и извънпиковите цени на електроенергията и узряването на пазара на спомагателни услуги, икономическата стойност на съхранението на енергия за изглаждане на пиковите натоварвания и резервно захранване става все по-очевидна.

Насърчен от благоприятни политики, секторът за съхранение на енергия в Сърбия преминава от демонстрационна фаза към фаза на комерсиализация. В краткосрочен план, системите за съхранение на енергия за търговски и промишлени потребители, особено тези, които позволяват собствено потребление с изглаждане на пиковете и разпределено съхранение, се оказват най-осъществимите и най-бързо развиващите се проекти.

Poweroad вече е известна в Европа с повече от 600 успешно реализирани проекта за ESS, а сръбските партньори подчертаха, че сътрудничеството с китайската компания е било изключително професионално и добре организирано.

Компанията, основана през 2001 г., е специализирана в литиево-йонни батерии и системи за съхранение на енергия, с модули за висока безопасност и интеграция, които могат да се използват в различни промишлени и търговски проекти. В момента дружеството оперира в 72 страни и се стреми да се превърне в световен лидер в интелигентните решения за съхранение на енергия.