Полският производител на железопътна техника PESA финализира придобиването на германската компания HeiterBlick GmbH от Лайпциг. Процесът се очаква да приключи през първото тримесечие на 2026 година, след като в края на декември 2025 г. бе подписано инвестиционно споразумение за закупуване на 100% от акциите.

PESA възнамерява да запази компанията, логото ѝ и фабриката в Лайпциг, като същевременно разшири операциите си и присъствието на германския пазар.

Партньорството ще помогне за завършване на текущите поръчки на HeiterBlick, включително трамваи за Лайпциг и Вюрцбург, става ясно от официално съобщение.

HeiterBlick е компания, която се занимава с производството и модернизацията на железопътни превозни средства - основно трамваи, които могат да бъдат намерени в различни части на Германия.

През април 2025 г. компанията с около 250 служители подаде документи за обявяване в несъстоятелност. Проблемът се оказа договорите, сключени при цени преди инфлацията, и масивното увеличение на разходите, причинено от фактори като руската агресия в Украйна.

PESA Swing трамваите се произвеждат в Биджгош и вече се използват в София, както и в редица други европейски градове. Компанията спечели едни от най-големите договори за доставка на влакове за Румъния - 20 влака за дълги разстояния и 62 за къси разстояния.

Придобиването на HeiterBlick ще позволи на PESA да използва завода в Лайпциг за разширяване на общата си производствена мощност.