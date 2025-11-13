Европейската железопътна индустрия преживява безпрецедентен подем. Бумът в търсенето на нов подвижен състав, модернизацията на инфраструктурата и ускореното усвояване на средства от европейските програми превръщат сектора в един от двигателите на зелената трансформация на континента.

Сред печелившите е полският производител Pesa Bydgoszcz, който изпълнява поръчки за близо €2,76 милиарда и планира значителни инвестиции в нови халета, централни складове и модерни технологии.

Част от дългия списък с клиенти е и България, която през миналата година възложи 35 нови влака след отказа на Stalder. Pesa е добре позната и като доставчик на първите модерни трамваи в София.

От локален производител до европейски фактор

Компанията Pesa премина от индивидуален, "бутиков" модел на производство към платформен подход, позволяващ стандартизация, по-голяма ефективност и по-кратки срокове за доставка. Това наложи и дълбоката технологична трансформация от последните години: нови линии за сглобяване, оборудване за структурно заваряване с лазери и централизирани складови съоръжения, които оптимизират логистиката и съкратяват времето за производство.

"Днес Pesa се конкурира не само по цена, а по качество и иновации. Това ни отваря пътя към по-високоскоростни технологии и международни търгове", коментира Якуб Ясински, технически вицепрезидент на компанията, пред wnp.pl.

Европейски амбиции и нови пазари

Компанията не спира в рамките на Полша. Pesa обмисля разширяване към развитите европейски пазари - Германия, Австрия и Скандинавия, въпреки че има запитвания и от Северна Африка. "Не изключваме възможност за други континенти, но нашият фокус е Европа - тук се изисква висока техническа сложност и се създават добри маржове", обяснява Мачей Мачеевски, вицепрезидент на Pesa Bydgoszcz.

В момента се изграждат три нови халета: едно за сглобяване на конструкции, второ за монтаж на дълги и високоскоростни влакове и трето - централен склад за оптимизация на материалите и предварителен монтаж, който ще намали времето за финално сглобяване.

Pesa вече тества нови превозни средства в Румъния като част от Interregio и Intercity поръчки, с доставка през първото тримесечие на следващата година. Компанията планира 3 сервизни центъра в страната, които ще обслужват новите влакове и ще подпомагат разширяването на бизнеса извън Полша.

Бум на европейските поръчки, но и застой

Секторът в Европа се радва на нарастващо търсене на пътнически влакове, подкрепено от европейските програми за възстановяване и модернизация на железопътната инфраструктура. Производители като Alstom, Siemens и Stadler планират инвестиции в нови високоскоростни влакове, като Pesa също навлиза в сегмента с проекти за скорости до 250 км/ч.

Търсенето, разбираемо, надвишава наличния капацитет. Поръчки са запълнили графиците до 2028-а, което създава предизвикателства, но и отваря възможности за разширяване на производствения капацитет в Централна и Източна Европа.

Докато пътническият сегмент расте експоненциално обаче, товарният железопътен транспорт изостава. Липсата на финансиране и недостатъчната локална производствена база означават, че голяма част от средствата се изнасят извън страната.

Според експерти, за устойчив растеж е нужен интегриран подход - модернизация на инфраструктурата, подкрепа за локални производители и инвестиции в човешки капитал.