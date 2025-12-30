Водещ производител на минерална вода, възстановил се след застрашаващ целия му бизнес потоп. Технологична компания, от която зависи работата на глобални платформи за електронна търговия с милионни обороти. Изба, която разгръща дейността си и към био сокове и винен туризъм, но е силно зависима от капризите на природата.

В рамките на редакционния проект "Неочаквани последици", през последните няколко месеца Money.bg разказа за различни бизнеси и рисковете пред тях. Общото е, че хората зад тези компании осъзнават, че непредвидените предизвикателства са част от живота и успяваш само тогава, когато си подготвен за тях.

Промяната в светогледа не е бърза или лесна, но е необходима. "Застраховката е инвестиция в сигурност - въпреки че много хора приемат, че ако до края на периода не им се е наложило да предявят претенция за обезщетение, то тази инвестиция не им е била нужна.", подчертава пред Money.bg Станислав Иванов, директор "Имуществено застраховане" в "Дженерали Застраховане" АД.

Да си подредим приоритетите

Ниска ли е наистина застрахователната култура на българите, както често се коментира от експерти? Според Иванов отговорът на въпроса зависи от сегмента, към който гледаме: "Ако гледаме как българинът се държи на полето на автомобилните застраховки, той има изключително добра застрахователна култура. Говоря за каско застраховката, която е доброволна и в повечето случаи не се влияе от изискванията на кредитни институции, както е при жилищата, например".

По думите му не са рядкост хората, които карат коли на повече от 10-15 години и правят сериозно проучване на пазара, преди да сключат застраховка, чиято годишна премия може да надмине 10% от цената на автомобила.

В същото време, при имуществените застраховки - за жилища, но и за малки предприятия, често основен двигател са изискванията за сключване на застраховка на банки или при европейско финансиране. Допълнителни пикове в търсенето при имущественото застраховане има в рамките на месец-два след различни бедствия и природни явления, но после то се връща към нормалните си нива.

Станислав Иванов посочва, че хората често смятат имуществената застраховка за много скъпа - макар всъщност да е в пъти по-евтина като процент от застрахователната сума. Например, цената на премия за доста широко покритие на недвижим жилищен имот може да бъде с тарифна ставка от порядъка на 0,1% от застрахователната сума. За сравнение при застраховка за автомобила този процент е в размер на 4-5% и повече. "При автомобилите честотата на щетите е по-голяма, отколкото по другите застраховки - включително и имуществените. Затова хората по-често виждат смисъл в това да застраховат колата, отколкото дома си", коментира експертът.

Има компании, които смятат, че могат да се справят със собствени сили в дадена неочаквана ситуация, но не вземат предвид, че възстановяването на имуществото им отнема време. Това може да се превърне и в непосилен разход в момент, в който носещата им приходи дейност е спряла или е силно ограничена.

Защото както отделно взетият човек не може да живее в колата си дни наред, ако се случи нещо с дома му, така и предприятието не може да работи, ако сградите и машините му са засегнати от природно бедствие, например.

От какво се нуждае клиентът (и от какво - не)

Станислав Иванов обяснява, че застраховките за имущество на бизнеса се моделират чрез покритите рискове според специфичните изисквания на клиента. Като рисковете, които могат да се предложат за включване в застраховката, не се различават, независимо дали става дума за голяма компания или за дружество от сегмента на малките и средни предприятия.

"Има едно задължителното покритие, което е абсолютно правило и норма в целия свят. Това е покритието за пожар. От там нататък всичко останало, което може да се добави, е въпрос на нуждата, желанието и възможностите на клиента, както и на опасностите, които той счита, че касаят неговата дейност и бизнес", посочва експертът.

От допълнителните покрития освен кражба и грабеж, другите най-предпочитани покрития са стандартни - течове от ВиК, земетресение, буря и градушка, наводнение, удари от превозни средства, вандализъм.

"По навик, по изискване или по своя преценка" много от клиентите и застрахователните посредници у нас искат покритие за всичко, но точно тук трябва да дойде ролята на експерта, който да анализира дейността на клиента и да "отсее" нужните покрития, като в същото време предложи допълнения, които са били пропуснати.

Такова например може да бъде застраховката за прекъсване на дейността, която покрива загуба на брутна печалба или приходи от наем за времето, през което дадена компания може да спре да работи заради вреда на застрахованото имущество.

Доверието и експертизата - винаги в ръцете на човека

"Факторът "цена" невинаги е ключов. Една от големите промени през последните години е, че много от нашите потенциални и реални клиенти вече мислят за това дали, когато стане щета, техният застраховател ще бъде надежден и ще си удържи на обещанието, което е поел при сключването на полицата", отбелязва Станислав Иванов.

Затова и е ключово на клиента да се предоставят всички възможни опции, заедно с ценовите им параметри. Така може да се вземе решение за баланса между риск и спокойствие.

Именно затова и не е добра идея процесът да се автоматизира напълно - макар технически да е възможно и застраховането активно да се дигитализира.

"Да извадим от контекста застраховки като "Гражданска отговорност" на автомобилите, които са стандартни, със задължително покритие и в почти 100% от случаите няма нужда някой да ти обяснява нещо. Като цяло, застраховките не са толкова праволинейни и стандартизирани", подчертава Станислав Иванов.

Именно поради това дигиталните платформи могат да подпомагат човека, но не могат да го заменят: "Когато става дума за бизнес - малък или по-голям, дори всичко да е еднакво - като дейност и местоположение, нещата не винаги се развиват по един и същи начин".

"Един бизнес трябва да бъде разглеждан с всичките си особености от човек - дори и през електронните инструменти, с които той си помага. Това трябва да бъде пречупено през фактори като опит и компетенции - невъзможно е усетът, който движи този бизнес, да бъде заменен от машина", откровен е експертът.

И допълва - за клиента човешкият контакт също е важен, защото създава усещането за индивидуално отношение.

Затова и компании като Generali инвестират в дигитализацията на своите процеси, като запазват и важния фундамент на директния контакт между експертите им и клиентите. Защото застраховането е инвестиция в сигурност, но тя е възможна само при наличието на доверие.