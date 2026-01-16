Българският пазар на труда продължава да се сблъсква с огромен дефицит на работна сила, който пречи на растежа на икономиката и бута средните заплати нагоре, заяви в студиото на Money.bg Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Разходите изпреварват приходите

Иванов подчерта, че през последните 5 години ръстът на разходите в публичния сектор значително е изпреварил този на приходите. "Това доведе до ситуация, в която се формираха рискове за големи бюджетни дефицити, финансирани с дългове", коментира той. Според него слабата конкурентоспособност на пазара на труда е сред основните фактори, които влияят на постоянния натиск върху разходите за заплати и пенсии.

По думите на Иванов, България има между 200 и 250 хиляди незаети работни места, докато броят на безработните, които активно търсят работа, е много по-малък. "Някои от тях работят на сиво, други се грижат за болни роднини или са финансово осигурени от близки в чужбина. Това е разнороден трудов ресурс, който не може да бъде мотивиран да започне работа", обясни той.

Той уточни, че всяка година около 100 хиляди души напускат пазара на труда заради пенсиониране, а едва около 50 хиляди навлизат, което води до постоянна загуба на трудов ресурс. "За последните 10 години това са около 500 хиляди души, които не могат да бъдат компенсирани по друг начин", посочи още Иванов.

Според госта развитието на изкуствения интелект няма да реши проблема с недостига на работна сила в нископроизводителните сфери. Основният недостиг е в сектори като хотелиерство и ресторантьорство, строителство, земеделие и транспорт, където се търсят общи работници и шофьори. "В близките години ИИ няма как да замести камериерките, строителите или шофьорите. Тези сектори ще продължат да разчитат на внос на работници", каза Иванов.

Бюджет и удължителен закон

"За поредна година влизаме с удължителен бюджет в следващата година, който не е задължително да бъде по-лош от някои редовни бюджети, тъй като този, който беше предложен, със сигурност беше по-лош от варианта да влезем в новата година с удължителен закон", изтъкна гостът в студиото и припомни, че според него "приоритетно се плащат пенсии, заплати и социални плащания, след което се плащат капиталовите разходи".

Иванов обърна внимание, че големият риск за бизнеса е именно в "забавянето на изплащането на капиталовите разходи и изпълнението на капиталовата програма".

Алтернативата обаче да бъде приет редовен бюджет в една очевидно предизборна ситуация, което щеше да бъде пагубно за публичните финанси. "Това вече го наблюдавахме няколко пъти. Народните представители и политическите партии се включват в едно голямо наддаване за любовта на избирателите, което ни доведе в крайна сметка до това положение", категоричен бе той.

Директорът на АИКБ коментира и първите ефекти от членството на България в еврозоната. "Банките ще получават поне 2,4% върху ресурсите си, депозирани в Европейската централна банка. Това ще промени малко условията за кредитиране и доходността, което ще се отрази на новите кредити за бизнеса", обясни той.

Целия разговор гледайте във видеото!