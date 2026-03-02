Обичащите златото турци са станали по-богати с около 300 милиарда долара само през последната една година, тъй като рекордните цени на благородните метали са увеличили стойността на техните активи до почти половината от размера на турската икономика. Това показват данните от скорошен доклад, цитирани от Daily Sabah.

Въпреки това, произтичащата от това устойчивост на вътрешното търсене изглежда добавя известен натиск към продължаващата борба на страната срещу инфлацията. С глобалните кюлчета, достигащи рекордни върхове от лятото насам, общата стойност на златните запаси на Турция се е покачила до над 750 милиарда долара, се казва в доклад на Ройтерс. Това е изключително висок по световни стандарти, като се има предвид брутният вътрешен продукт (БВП) на Турция от около 1,57 трилиона долара.

Източник: iStock

Централната банка казва, че 600 милиарда долара от тези запаси са "под матрака" или "под възглавницата" на турски, отнасящи се до златото, държано от домакинства и компании извън банковата система - отразявайки дълга традиция на турците да се придържат здраво към метала като сигурен, преносим, ​​осезаем запас от богатство. Удвояването на стойността на тези монети, гривни и други златни изделия за една година насърчи потреблението, въпреки годишната инфлация над 30%.

Икономистите и централната банка казват, че това е усложнило пътя на дезинфлация, което е довело до по-бавно намаляване на лихвените проценти. Въпреки това инфлацията се е понижила значително в сравнение с около 75% през май 2024 г. и около 85% през ноември 2022 г., а властите изразяват решителност да продължат политиките си, насочени към ограничаване на цените.

Увереност в харченето

Златото достигна 5000 долара за унция миналия месец, обусловено от търговски смущения и геополитическа нестабилност. За турците световната златна треска предложи известно облекчение след години, белязани от по-висока инфлация.

"Инвестирам във физическо злато от една година, купувам го парче по парче, когато спестявам", казва 21-годишният техник по климатици Фуркан, докато използва пари в брой, за да купи грам злато в магазин в Истанбул.

"Вярвам, че цените ще се повишат още повече. Планирам да си купя кола."

Турция има сред най-високите нива на притежаване на злато от домакинствата, наред с Индия, Германия и Виетнам. Благородният метал, подаряван като подаръци на сватби и предаван през поколенията, е защита срещу инфлацията и обезценяването на лирата и е допустима инвестиция съгласно ислямската традиция, която отхвърля лихвоносното банкиране.

Освен това, което е под възглавницата, турските банки съхраняват около 80 милиарда долара от метала в банкови депозити и инвестиционни фондове, докато централната банка притежава около 80 милиарда долара резерви, показват данни. Златото, по-специално, помогна на Централната банка на Република Турция (CBRT) да натрупа активи на стойност над 200 милиарда долара за първи път през последните месеци.

Централната банка забави намаляването на лихвите

В скорошна публикация в блога си, централната банка посочи, че цените на жилищата са се повишили значително повече в провинциите с по-висок дял на златните депозити, отколкото другаде, от последното тримесечие на 2023 г., когато световните цени на кюлчетата започнаха да се покачват.

Когато домакинствата използват богатство, свързано със злато, за да купуват жилища, без да разчитат на кредит, "търсенето остава силно дори при трудни финансови условия", се казва в съобщението, наричайки това "ясен знак за ефект на богатството".

Асим Гюрсел, собственик на магазин за злато в Истанбул, споделя, че през последната година клиентите все по-често са продавали злато, за да купуват автомобили или първи жилища, в обратна посока от миналите практики, когато са продавали предимно жилища, за да купуват злато.

Централната банка намали основния си лихвен процент с по-малки от очакваните 100 базисни пункта до 37% през януари, когато месечните потребителски цени скочиха с близо 5%, и оттогава леко ревизира прогнозите си за инфлация в края на годината нагоре.

Цените на златото скочиха с почти 25% само през януари, когато ефектът на богатството в Турция възлизаше на 80 милиарда долара, с което се сложи таван на година, в която той достигна общо 300 милиарда долара, според изчисления на Reuters.