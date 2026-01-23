Турската централна банка понижи основния си лихвен процент със 100 базисни пункта до 37% на първото си заседание по паричната политика за годината. Така финансовата институция продължава цикъла на облекчаване на паричната политика, тъй като инфлацията се забави.

Намалението обаче е по-малко от очакваното, коментират местни финансисти, цитирани от Daily Sabah. На заседание по паричната политика банката "реши да намали основния си лихвен процент (лихвения процент по едноседмичните репо сделки) от 38% на 37%," се казва в официалното изявление.

Турската централна банка понижи и лихвения процент по овърнайт кредитите от 41% на 40% и лихвения процент по овърнайт кредитите от 36,5% на 35,5%. Повечето анкети прогнозираха малко по-голямо намаление от 150 базисни пункта.

"Основната тенденция на инфлацията намаля през декември. Докато водещите индикатори показват, че месечната потребителска инфлация се е затвърдила през януари, водена от цените на храните, покачването на основната тенденция на инфлацията е ограничено", заявиха от Централната банка на Република Турция (CBRT) след заседанието на Комитета по парична политика (MPC).

"Показателите за последното тримесечие сочат условия на търсене, които продължават да подкрепят процеса на дезинфлация, макар и с умерени темпове", добавят от институцията.

"Въпреки че показват признаци на подобрение, инфлационните очаквания и ценовото поведение продължават да представляват рискове за процеса на дезинфлация."

В анкета на Reuters средната оценка беше за 150 базисни пункта, същото намаление като през декември, въпреки че няколко икономисти прогнозираха по-малко намаление на референтния лихвен процент, като се има предвид, че се очаква дезинфлацията да се забави през следващите месеци.

Медиана в анкета на Анадолската агенция (AA) и частния телевизионен оператор Bloomberg HT също отбеляза намаление от 150 базисни пункта.

Потребителските цени се повишиха с 30,9% на годишна база през декември, с месечно увеличение от 0,89%, като и двете показания са под очакванията и са подпомогнати от облекчаването на цените на храните. Годишният темп на инфлация беше на най-ниското си ниво от края на 2021 г.

Предвид поредица от новогодишни актуализации на цените и 27% увеличение на минималната работна заплата за 2026 г. обаче, се очаква инфлационните данни, започващи през януари, да бъдат нестабилни.

Управителят на CBRT Фатих Карахан, в неотдавнашна презентация пред инвеститорите, също предупреди, че данните за следващите два месеца може да са "шумни", но предположи, че по-ниската инерция в услугите ще подпомогне дезинфлацията.

След кратък обрат в политиката в началото на миналата година, цикълът на намаляване на лихвите в Турция се възобнови през юли с движение от 300 базисни пункта, последвано от намаления от 250 пункта и след това със 100 през октомври на фона на покачващите се цени на храните, преди последните две намаления от 150, а след това със 100 пункта.

Централната банка е облекчила лихвите с 900 базисни пункта от миналото лято и с 1300 пункта от 2024 г., когато през по-голямата част от годината е държала лихвите на 50%.

Проучване на Reuters, проведено миналата седмица, предполага, че централната банка ще продължи да облекчава лихвения си процент, като ще доведе лихвения си процент до 28% до края на тази година. Банката е определила междинна цел за инфлация от 16% за края на 2026 г. и прогнозира диапазон между 13% и 19%.

В края на тази работна седмица от банката потвърдиха, че строгата парична политика, "която ще се поддържа до постигане на ценова стабилност, ще засили процеса на дезинфлация чрез каналите на търсенето, валутния курс и очакванията".

"Размерът на стъпката се преразглежда разумно на всяка среща, с фокус върху перспективите за инфлацията", се казва в съобщението.

Паричната политика ще бъде затегната в случай на значително отклонение на перспективите за инфлацията от междинните цели. А в случай на неочаквани развития на кредитните и депозитните пазари, механизмът за парична трансмисия ще бъде подкрепен чрез допълнителни макропруденциални мерки, обещават от банката.