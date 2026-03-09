България има нови неизползвани находища на критични суровини, но все още не е ясно дали добивът им е икономически обоснован. Това става ясно от проучвания в страната, по които работят над 200 учени, съобщава БНТ. Както Money.bg вече писа, въпросът пред България днес се състои в състоянието на проучванията и наличието на подготвени обекти, а не в самото наличие на полезни изкопаеми. Това заяви през февруари в коментар за Money.bg изпълнителният директор на Българската минно-геоложка камара доц. д-р инж. Иван Митев.

Какъв е потенциалът на така важните ресурси за технологиите, енергетиката и отбраната?

Критичните суровини включват 34 отделните елементи и групи от метали. Сред тях влизат мед, алуминий, коксови въглища, литий и минерали като скандий, неодим, тербий и диспросий.

"Нашето ежедневие зависи от тях. Те са в нашите мобилни телефони, компютри, те са част от производство на енергия, особено възобновяемата енергия влизат в този цикъл. Имат редица много приложения във военната индустрия, в машиностроението, в производството също на ядрена енергия", казва проф. Светослав Георгиев, директор на Геологическия институт на БАН, цитиран от БНТ.

Източник: news.bg

С особена важност сред критичните суровини е групата на 17 редкоземните метали, които са ключови за медицината, енергетиката, космическите технологии и военната индустрия. Основна част от тях се добиват в Китай. В България са направени 10 сондажа в "Мини Марица Изток", като една от пробите дава добър резултат.

Учените подчертават, че са обнадеждаващи резултатите и от Националната програма, която за 5 години трябва да обобщи потенциала на страната ни.

"Реално в много области ще има положителни резултати, тъй като, ако нямаме находище именно на този елемент, ние ще можем да кажем къде може да се добива попътно и къде може да има потенциал", коментира проф. Ирена Пейчева от Геологически институт на БАН.

България е сред малкото европейски страни, които нямат специализирана Геоложка служба, но доброто заплащане в сектора може да повиши интереса към него и да превърне страната във важен производител на критични суровини, смятат учените.

Изпълнителният директор на Българската минно-геоложка камара доц. д-р инж. Иван Митев коментира пред Money.bg, че у нас липсва последователна национална политика за подземните ресурси. За съжаление България все още няма официално определен списък на стратегическите за страната суровини и проектите с различна икономическа значимост, което прави подготовката на нови находища трудно предвидима.