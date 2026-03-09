Японското правителство проучва възможността да освободи петролните си резерви на пазара, на фона на военната ситуация в Близкия изток, съобщи японската агенция Kyodo.

Само преди дни Токио подчерта, че няма планове да освободи националните си петролни резерви, които биха били достатъчни за задоволяване на нуждите на страната за 254 дни (около 8 месеца).

В тази връзка главният секретар на кабинета Минору Кихара също заяви пред местни медии, че изострянето на ситуацията в Близкия Изток, от гледна точка на ударите на САЩ и Израел срещу Иран и ответните действия, засега не е оказала влияние на предлагането и търсенето на петрол и втечнен природен газ в Япония, т.е. търсенето не се повишило с цел презапасяване.

Япония внася повече от 90% от петрола си именно от Близкия Изток. А най-големите доставчици на втечнен природен газ за Япония са Австралия (36%), Малайзия (16%), Катар (13%) и Русия (9%).

А съвсем наскоро стана ясно, че след спирането на производството на втечнен природен газ (LNG) в завода си в Рас Лафан, Катар сега предлага под наем няколко свои газови танкера. Това съобщи Bloomberg, позовавайки се на търговци и данни за проследяване на движението на търговски кораби. При това Катар е един от трите най-големи износители на втечнен природен газ (LNG) в света.