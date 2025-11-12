Държавната енергийна компания на Катар, Qatar Energy, подписа дългосрочно споразумение за доставка на японската компания Mitsui на до половин милион тона изкуствен тон карбамид годишно, съобщават от катарската компания.

През 2024 г. Катар обяви, че строи нов комплекс от световно ниво за производство на азотния тор карбамид, който ще увеличи повече от два пъти настоящото производство в страната - което вече я прави най-големият в света износител на карбамид.

Към момента Катар произвежда около 5,6 милиона тона карбамид годишно. "Съгласно споразумението, Qatar Energy ще доставя на Mitsui до половин милион тона азотен тор карбамид годишно в продължение на 20 години, считано от януари 2026 г.", отбелязват от катарската компания, пише Прайм.

Както заяви държавният министър на енергетиката и главен изпълнителен директор на Qatar Energy, "с нарастващото търсене на карбамид в света, Qatar Energy се стреми да разшири своето глобално присъствие при производството на този толкова важен за земеделието в световен мащаб изкуствен тор".

По думите на шефа на Qatar Energy, "посоченото споразумение отразява стратегическия курс на Qatar Energy за установяване на дългосрочни партньорства с известни и надеждни компании, като същевременно подчертава ангажимента й да способства на увеличаването на производството на храни в света".