Автономните таксита не са просто следваща стъпка в транспорта, а технология, която постепенно започва да пренарежда начина, по който мислим за време, пространство, работа и дори за самото понятие "град". Макар днес по пътищата да се движат едва няколко хиляди напълно автономни превозни средства, данните и тенденциите показват, че това е ранна фаза на процес с потенциал да промени ежедневието ни по-дълбоко от почти всяка транспортна иновация през последния век. Историята тук не е за това кога ще видим повече роботаксита по улиците, а как тяхното масово навлизане ще трансформира начина, по който живеем, работим и използваме пространството около нас.

Днес човечеството прекарва колективно около 82 милиона години всяка година вътре в приблизително 1.2 милиарда автомобила, които изминават близо 12 трилиона мили годишно. Това не е просто впечатляваща статистика, а показател за мащаба на ресурса, който сме изградили около личния автомобил. Проблемът, както отбелязват редица анализи, е че този ресурс се използва изключително неефективно. Средният личен автомобил е в движение едва около 5% от времето си, а през останалите 95% стои паркиран, заема пространство и не създава стойност. Именно тук автономните таксита атакуват в самата основа модела, който сме приели за даденост.

Прогнозите на големи инвестиционни банки сочат, че до 2050 година около 98% от всички продавани автомобили в световен мащаб могат да бъдат автономни в някаква степен. Само в Съединените щати броят на превозните средства, способни да се движат без човешка намеса в определени условия, може да достигне поне 100 милиона. Това не означава просто повече технологии по пътищата, а фундаментална промяна в логиката на притежанието и използването на автомобил. Вместо всеки да притежава кола, която използва рядко, моделът постепенно се измества към споделени автономни паркове, които работят почти непрекъснато.

Водеща роля в този преход играе Waymo, компания, подкрепена от Alphabet, която вече разполага с около 2 500 автономни превозни средства в пет града и планира разширяване към още единадесет. Паралелно с това Tesla подготвя пускането на напълно автономна услуга за превоз в Остин, а други играчи като Zoox и May Mobility също тестват различни варианти на същия модел. Въпреки различията в технологичния подход, всички те обещават сходно нещо: повече време за хората и по-малко рискове на пътя.

Един от най-силните аргументи в полза на автономните таксита е безопасността. Всяка година над 39 000 души загиват при пътнотранспортни произшествия само в Съединените щати, като по-голямата част от катастрофите са свързани с човешка грешка. Данните, които компаниите публикуват, показват значително по-нисък брой сериозни инциденти при автономно управление. Waymo отчита около 90% по-малко катастрофи със сериозни наранявания на база над 127 милиона автономно изминати мили, а Tesla твърди, че използването на нейните системи за подпомагане на управлението води до многократно по-нисък брой тежки сблъсъци. Въпреки това, технологията далеч не е безгрешна, а обществото тепърва ще трябва да изгради нова рамка за това как приема и регулира риска.

Но истинската трансформация не е само в безопасността, а във времето. Автономното такси обещава да превърне пътуването от активност, която изисква внимание и усилие, в пасивно време, което може да бъде използвано за работа, почивка или общуване. Представата за автомобила като "малък салон", в който човек може да чете, да работи или просто да си почине, постепенно променя границата между дом, офис и транспорт. Това има сериозни последици за начина, по който планираме деня си и за това колко далеч сме готови да живеем от работното си място.

Тук се появява и връзката с пазара на недвижими имоти. Икономисти като Николас Блум виждат автономните превозни средства като фактор, който може да ускори разселването от центровете към предградията, тенденция, започнала по време на пандемията. Ако пътуването стане по-лесно и по-малко натоварващо, повече хора ще са склонни да живеят по-далеч от градските ядра, където жилищата са по-евтини и пространството е повече. Това може да доведе до по-ниски цени на имотите в претоварените центрове и до нов живот за райони, които досега са били по-слабо привлекателни.

Промяната в използването на пространството не се ограничава до жилищата. Ако автономните таксита увеличат използваемостта на автомобилите от 5% до около 25%, както сочат някои сценарии, един автомобил би могъл да върши работата на пет. Това означава потенциално намаляване на броя на автомобилите по пътищата с до 80%. В градовете това би освободило огромни площи, които днес са заети от паркинги. Пространства, равняващи се на цели квартали, биха могли да бъдат превърнати в жилища, паркове, пешеходни зони или обществени сгради. Градската среда би могла да стане по-плътна, но и по-човешка, с по-малко трафик и повече места за живот.

Социалният ефект също е значителен. Автономните таксита дават мобилност на хора, които по различни причини не могат или не желаят да шофират - възрастни хора, хора с увреждания, млади хора без шофьорски книжки. Представители на Waymo подчертават, че техните клиенти не са само технологично ориентирани млади професионалисти, а и хора, които търсят по-достъпен и спокоен начин за придвижване. В този смисъл автономното управление не е просто технологична иновация, а средство за разширяване на личната независимост.

Разбира се, има и обратната страна. Масовото навлизане на автономни таксита поставя под въпрос бъдещето на милиони работни места - шофьори, куриери, доставчици. Ръководители на големи платформи за превоз открито признават, че това ще бъде реален проблем в хоризонт от 10 до 15 години. Синдикатите вече настояват за по-строги правила и за защита на заетостта. Тук обществото ще трябва да намери баланс между ефективност и социална справедливост, задача, която далеч надхвърля рамките на транспорта.

В крайна сметка автономните таксита не обещават просто по-удобно пътуване. Те предлагат нов начин да организираме времето си, нова логика за градовете и ново разбиране за това какво означава мобилност. Промяната няма да бъде плавна, нито безболезнена, но посоката изглежда ясна. Технологията, която днес изглежда като любопитство, постепенно се превръща в инфраструктура. А когато инфраструктурата се промени, начинът ни на живот я следва.

Материалът е с аналитичен и образователен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.