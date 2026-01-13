Bugatti е синоним на високопроизводителни, ултраскъпи суперколи. Само че днес луксозната френска марка навлиза в един съвсем различен вид състезание - не на пистата, а в силуета на града. В сърцето на Дубай, в Обединените арабски емирства, Bugatti строи първата си жилищна кула, пише BBC.

С най-евтините апартаменти на цена от 5,2 милиона щатски долара, компанията навлиза в един бързо развиващ се пазар за жилища, харесвани от свръхбогатите в света. Строени от все по-голям брой луксозни корпорации, включително други производители на автомобили като Porsche и Aston Martin, те обикновено предлагат лъскави, напълно обзаведени апартаменти, където името или логото на компанията често е видно и многократно на показ.

Други бизнеси, които са навлезли в сектора, са швейцарската фирма за часовници Jacob & Co и италианските модни къщи Fendi и Missoni.

Bugatti строи своята 43-етажна кула в Дубай в партньорство с базирания в ОАЕ предприемач Binghatti Properties. Най-скъпите мезонети в сградата Bugatti Residences By Binghatti ще включват големи, частни асансьори за колите на собствениците, така че те да могат да ги паркират в апартаментите си.

"За много ентусиасти на автомобили или часовници не става въпрос само за притежаване на превозното средство или часовника, а за преживяване на марката в ежедневието си чрез недвижими имоти", казва Мухамед Бин Гати, председател на Binghatti Properties.

Списъкът с купувачи за проекта Bugatti включва бразилската футболна звезда Неймар Жуниор и оперния певец Андреа Бочели, добавя Бин Гати. Твърди се, че Неймар е платил 54 милиона долара за един от мезонетите. Глобалното търсене на брандирани жилища се е "ускорило" през последните две години, според нов доклад на компанията за недвижими имоти Knight Frank.

В него се добавя, че докато през 2011 г. е имало 169 такива схеми, днес те са 611, а се прогнозира, че броят им ще нарасне до 1019 до 2030 г.

Източник: iStock

В момента САЩ имат най-голям брой брандирани жилищни сгради, съсредоточени около силуетите на Маями и Ню Йорк, но Knight Frank казва, че Близкия изток, на второ място, отбелязва най-голям растеж. Според компанията, това е "задвижвано до голяма степен от бързото разширяване в Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Саудитска Арабия".

"Брандовите жилища са най-привлекателни за хора с изключителна лоялност към марката - хора, които искат да живеят и дишат определена марка", казва Файсал Дурани, ръководител на проучванията в Knight Frank Middle East.

На база град по град, Дубай в ОАЕ сега е лидер по отношение на броя на проектите за брандирани жилища в процес на разработка, според отделен доклад за сектора от колегата си фирма за недвижими имоти Savills. Твърди се, че това се подхранва от продължаващия висок брой богати хора, които се преместват в града и купуват луксозни жилища.

Дурани добавя, че цените на брандираните апартаменти в Дубай с ниски данъци често са по-ниски, отколкото другаде по света. Той описва цената на такива имоти в града като "изключително достъпна в сравнение с градове като Ню Йорк и Лондон".

Доскоро брандираните резиденции бяха доминирани от хотелски вериги като Four Seasons и Ritz-Carlton, но луксозните марки, които не са хотели, сега заемат все по-голям дял от новите проекти. Design Tower на Porsche в Маями отвори врати през 2017 г., докато Residences Miami на Aston Martin стартира миналата година, а проектът на Jacob & Co на остров Ал Марджан в ОАЕ се очаква да бъде готов през 2027 г.

За такива компании недвижимите имоти предлагат нов поток от приходи с относително нисък риск, тъй като партньорите за развитие на имоти се занимават със строителството, а купувачите плащат премия за естетиката и ексклузивността, свързани с тяхната марка. Според BinGhatti, брандираните апартаменти обикновено са между 30 и 40% по-скъпи от небрандираните луксозни домове.

Много нови брандирани схеми включват частни клубове за членове, уелнес съоръжения и ексклузивни услуги - от автомобили с шофьор и достъп до яхти до партньорства с частни самолети. Ново ниво на брандирани имоти също се предлага на пазара около споделени страсти като гастрономия, уелнес и дори наука за дълголетието.

В Лондон, предстоящият Six Senses Residences в Bayswater, строен от хотелската верига Six Senses, ще включва център за биохакинг. Той ще предлага терапии, включително криотерапия или лечение с екстремни студове, които се рекламират като повишаващи енергийните нива и подобряващи тена на кожата. Междувременно, в Тексас, предстоящият жилищен Austin Surf Club на Discovery Land Company е съсредоточен около огромна изкуствена лагуна за сърф.

Експерти по бизнес и потребителска психология казват, че бумът на луксозните брандирани апартаменти отразява по-широко желание за социална сигнализация и ексклузивност. Джиана Екхард, професор по маркетинг в King's College London, твърди, че подобни домове са се превърнали в нова форма на "валута за социален статус", подобна на рядка чанта или огромен диамантен пръстен.

"Свръхбогатите потребители все повече искат статусни активи и стоки, които не са достъпни за всеки", казва тя. Екхард, която е специализирана в потребителското поведение, брандирането и потребителската култура, добавя, че луксозните марки комуникират "мястото на човек в социална йерархия".

"Те искат социалните награди, които идват с това да бъдеш свързан с тези марки", добавя тя.

Бин Гати е съгласен, че ексклузивността е от основно значение за привлекателността. "Клиентите наистина получават най-високо ниво на ексклузивност.

"Всяко жилище е уникално и това им дава специално усещане, че притежават единствен по рода си апартамент в цялата планета."

И все пак бизнес психологът Стюарт Дъф от британската фирма Pearn Kandola предупреждава, че много хора може да сметнат идеята за брандирани апартаменти за неподходяща, особено ако името на марката е прекалено на показ.

"Присъствието на марка навсякъде в жилищен блок може да намали възприятието за рядкост и уникалност и да доведе до чувство за самохвалство. А в най-лошия случай да бъдат възприемани като вулгарни и безвкусни."