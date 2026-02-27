Джак Дорси - някогашен основател Twitter, настоящ изпълнителен директор на финтех компанията Block и един от влиятелните умове в технологичната сфера, обяви в четвъртък едно от най-мащабните съкращения в технологичния сектор от години насам: над 4 000 служители или близо половината от целия персонал губят работата си.

Броят на заетите в Block ще спадне от над 10 000 на малко под 6 000 души.

Решението е нетипично дори по стандартите на Силициевата долина, и то по две причини: взето е в момент, в който бизнесът върви добре, и е направено наведнъж, вместо на части.

"Повтарящите се кръгове от съкращения разрушават морала, фокуса и доверието на клиентите и акционерите. По-добре е да предприема ясно и твърдо действие сега и да строя от позиция, в която вярвам, отколкото да управлявам бавно намаляване на хората към същия резултат", написа Дорси в публикация в X.

Мотивът, изтъкван от самия Дорси, е изкуственият интелект. По-малки и по-"плоски: според него екипи, въоръжени с AI инструменти, могат да свършат работата на значително по-голям персонал — и той смята, че повечето компании ще стигнат до същото заключение в рамките на година.

"Block вече върви пред тенденцията, която всички компании в крайна сметка ще възприемат", заяви той на представянето на тримесечните резултати.

Финансовите резултати, представени успоредно с новината, не показват компания в криза: брутната печалба е нараснала с 24% на годишна база до 2,87 милиарда долара, а прогнозата за коригираната печалба на акция за цялата година надвишава очакванията на анализаторите. Пазарът реагира с ентусиазъм — акциите на Block подскочиха с над 20%, съобщава CNBC.

Условията за напускащите са сравнително щедри. Според Business Insider всеки съкратен служител получава 20 седмици основна заплата плюс по седмица за всяка година стаж, акциите им продължават да се изплащат до края на май, осигурено им е здравно покритие за шест месеца и еднократно плащане от 5000 долара.

Компанията им позволява да задържат и корпоративните си устройства.

Експертите обаче са раздвоени. "Това е доста екстремен пример по отношение на броя на хората, освободени наведнъж", коментира пред Business Insider Брукс Холтом, професор по мениджмънт в Джорджтаун.

Майкъл Бланк от Станфорд допуска, че масовите съкращения може да се превърнат в евтин начин за главните изпълнителни директори да убедят инвеститорите, че компанията им е по-добре позиционирана от конкурентите в ерата на AI.