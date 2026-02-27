Netflix се отказа от придобиването на Warner Bros Discovery, с което на практика открива пътя на Paramount Skydance към едно от най-емблематичните холивудски студия. Потенциалната сделка се оценява на около 110 милиарда долара.

Paramount предложи 31 долара на акция в брой — с долар повече от предишната си оферта, и се ангажира да поеме и неустойката от 2,8 милиарда долара, която Warner Bros дължеше на Netflix при прекратяване на предишната договорка.

Бордът на Warner Bros обяви офертата за "превъзходна", след което Netflix отказа да надвиши цената. "Тази сделка винаги беше "хубаво е да се случи" на правилна цена, а не "трябва да се случи" на всяка цена", заявиха съвместно двамата главни изпълнителни директори на Netflix Тед Сарандос и Грег Питърс.

Според Business Insider обяснението е по-просто: инвеститорите не искат сделката, а републиканците в Конгреса - също. На изслушване в началото на месеца Netflix беше атакуван заради "woke съдържание" (т.е. всякакво съдържание, което не се харесва на гласоподавателите на Доналд Тръмп - б.р.), а миналата седмица Тръмп публично поиска уволнението на член на борда на компанията.

Акциите на Netflix поскъпнаха с 10% в часовете след като стана ясно, че компанията се оттегля — знак, че пазарът одобрява решението. Показателно е и, че съобщението дойде часове след като Сарандос посети Белия дом — очевидно без да получи търсените гаранции.

Зад Paramount стоят технологичният милиардер Лари Елисън и синът му Дейвид, които са близо до Тръмп. Президентът открито призова CNN да бъде продадена при всяка сделка с Warner Bros, а Paramount вече е в историята с уреждането на иск на стойност 16 милиона долара срещу CBS News по негово дело.

Финансирането на сделката — 24 милиарда от Саудитска Арабия, Катар и Абу Даби, продължава да привлича вниманието на медиите и регулаторите.

Ако тя бъде одобрена, семейство Елисън ще контролира конгломерат с два филмови студиа, две големи стрийминг услуги, телевизионна мрежа с дългогодишен договор за NFL и два от най-влиятелните новинарски бранда в САЩ — CNN и CBS News.

"Асиметрично голямо и влиятелно портфолио за собственик с минимален опит в медийния бизнес", отбелязва Business Insider.

Сделката обаче не е финализирана. Главният прокурор на Калифорния Роб Бонта предупреди, че разследването на щата продължава, а одобрението на федералното Министерство на правосъдието и европейските регулатори също предстои.