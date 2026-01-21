Акциите на Netflix отбелязаха рязък спад въпреки оптимистичните финансови резултати, разкрити часове след като компанията промени офертата за Warner Bros. в опит да сключи огромната сделка, предават световните медии.

На този фон от най-голямата стрийминг услуга в света по брой абонати заявиха, че броят на платените домакинства е нараснал до рекордните 325 милиона през последните три месеца на 2025 г. Година по-рано те бяха 300 милиона.

Резултатите за четвъртото тримесечие също показаха приходи от 12,1 милиарда долара през ключовия период, който включва Коледа, надминавайки очакванията на анализаторите.

Източник: iStock

Въпреки това, акциите на компанията се понижиха с 5%, като според анализатори причината за това е, че прогнозите за приходите и печалбите не отговарят на очакванията, в момент на нервност относно сделката по придобиването на Warner Bros.

Netflix обяви, че променя условията на офертата си за 72 милиарда долара за студиата, стария каталог и стрийминг подразделението на Warner Bros. Discovery (WBD), съобщи Sky News. Опростената нова оферта, вече подкрепена от WBD, включва само парични средства, премахвайки елемент от сделката, който предвиждаше и закупуването на акции на Netflix.

Засега офертата на Paramount Skydance, която целеше да закупи целия WBD за 108,4 милиарда долара, е отхвърлена от Netflix. Paramount, която е подкрепена от технологичния милиардер Лари Елисън и семейството му, твърди, че реалната цена на Warner всъщност е по-малка, отколкото компанията се надява да получи, което означава, че офертата от 30 долара на акция, или общо 108 милиарда долара, е по-добра.

И доката сагата в една от очевидно най-трудните сделки от много време насам продължава, критиците отхвърляти двете предложения за сливане с мотива, че те ще консолидират твърде много власт в ръцете на една единствена компания, пише BBC.