Акциите на Netflix отбелязаха рязък спад въпреки оптимистичните финансови резултати, разкрити часове след като компанията промени офертата за Warner Bros. в опит да сключи огромната сделка, предават световните медии.

На този фон от най-голямата стрийминг услуга в света по брой абонати заявиха, че броят на платените домакинства е нараснал до рекордните 325 милиона през последните три месеца на 2025 г. Година по-рано те бяха 300 милиона.

Резултатите за четвъртото тримесечие също показаха приходи от 12,1 милиарда долара през ключовия период, който включва Коледа, надминавайки очакванията на анализаторите.

Въпреки това, акциите на компанията се понижиха с 5%, като според анализатори причината за това е, че прогнозите за приходите и печалбите не отговарят на очакванията, в момент на нервност относно сделката по придобиването на Warner Bros.

Netflix подготвя нова оферта за Warner Bros.

Ще има ли сделка?

Netflix обяви, че променя условията на офертата си за 72 милиарда долара за студиата, стария каталог и стрийминг подразделението на Warner Bros. Discovery (WBD), съобщи Sky News. Опростената нова оферта, вече подкрепена от WBD, включва само парични средства, премахвайки елемент от сделката, който предвиждаше и закупуването на акции на Netflix.

Засега офертата на Paramount Skydance, която целеше да закупи целия WBD за 108,4 милиарда долара, е отхвърлена от Netflix. Paramount, която е подкрепена от технологичния милиардер Лари Елисън и семейството му, твърди, че реалната цена на Warner всъщност е по-малка, отколкото компанията се надява да получи, което означава, че офертата от 30 долара на акция, или общо 108 милиарда долара, е по-добра.

И доката сагата в една от очевидно най-трудните сделки от много време насам продължава, критиците отхвърляти двете предложения за сливане с мотива, че те ще консолидират твърде много власт в ръцете на една единствена компания, пише BBC.

Paramount обръща играта за Warner: нова враждебна оферта за $108 млрд. разклаща победата на Netflix

Двата гиганта влязоха в рекорден сблъсък за Warner Bros Discovery, а бордът, регулаторите и политиката превръщат битката в най-напрегнатата медийна сделка на десетилетието