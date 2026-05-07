Българската технологична компания Helios Marine откри новата си производствена база в Бургас. Това е първото по рода си съоръжение у нас, специализирано в серийно производство на електрически плавателни съдове. Лентата беше прерязана от кмета на Бургас Димитър Николов и основателите на компанията Драгомир и Димитър Енчеви.

Новата база разполага с 1100 кв. м производствена площ, собствена батерийна линия и лаборатории за изпитване на електроника и системна интеграция. Лодките и ключовите технологии на компанията се разработват и интегрират в Бургас.

"Бургас е правилното място за това, което правим. Израснахме на морето, тестваме на морето и произвеждаме на морето. Пътят от гараж до серийно производство беше дълъг, но най-важното е, че се случва тук" коментира Драгомир Енчев, съосновател и изпълнителен директор на Helios Marine.

По време на събитието гостите имаха възможност да се запознаят с производствения процес и да видят демонстрация на модела Helios Omega 7.2 и платформата Helios Marine Link - собствената система на компанията за управление и мониторинг на всички функции на борда в реално време.

За Helios Marine

Helios Marine е основана през 2021 г. в Бургас и разработва електрически плавателни съдове, батерийни системи и интелигентни платформи за управление с пълна вертикална интеграция - от хардуер и електроника до софтуер.

Сред последните международни проекти на компанията е електрификацията на плавателен съд на Royal Yacht Squadron - един от най-престижните ветроходни клубове в света.