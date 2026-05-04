Турският производител на бронирани превозни средства Otokar подписа споразумение за придобиване на 96,77% от капитала на румънската отбранителна компания Automecanica S.A. и нейния завод в Медиаш срещу около 85 млн. евро. Сделката, сключена в самия край на миналия месец, подлежи на регулаторно одобрение в Румъния и представлява най-значимата стъпка на компанията към изграждане на постоянно промишлено присъствие в Европейския съюз.

До момента Otokar оперираше на европейските пазари основно чрез проектни партньорства. С придобиването на Automecanica компанията за пръв път получава директен контрол върху производствен актив в ЕС.

Otokar вече има над 33 000 военни превозни средства в експлоатация в близо 50 държави и над 80 крайни потребители по света, като износът му достига девет европейски пазара.

Заводът в Медиаш

Производственото предприятие в Медиаш разполага с около 140 000 кв. м и наема над 250 работници. Съоръжението е напълно оборудвано за пълния производствен цикъл на бронирани превозни средства — от рязане на метал и заваряване до боядисване, сглобяване и контрол на качеството според стандартите на НАТО.

Подготовката на завода е завършена, началните производствени фази вече текат, а пълното сглобяване се очаква да стартира през юни 2026 г.

В съседство е и обект на Rheinmetall, където пък се произвеждат бойни машини Lynx.

Придобиването е пряко свързано с програмата COBRA II — един от най-мащабните договори за сухопътна техника в Европа през последните години. През 2024 г. Otokar сключи споразумение с румънската държавна компания C.N. Romtehnica S.A. за доставка на 1059 тактически бронирани автомобила 4×4 за Министерството на националната отбрана на Румъния на стойност около 857 млн. евро.

Програмата върви по план — първите превозни средства, произведени в Турция, вече са предадени на румънските въоръжени сили.

Инвестицията обаче надхвърля рамките на текущия договор. Проектът включва трансфер на инженерна експертиза, производствени процеси и техническо ноу-хау, което ще позволи на местните екипи самостоятелно да извършват всички етапи от производствения цикъл на COBRA II.