Обширният Тих океан и островите, разпръснати в него, произвеждат повече от половината от световния улов на риба тон. Сред островите са 33, разпръснати в центъра, които обхващат страната Кирибати. Тук повече от 70% от държавните приходи идват от продажбата на лицензи за риболов на риба тон на чуждестранни флотилии - най-високият дял от всички нации, разказва BBC.

Кирибати има малка сухопътна маса. Когато всички острови се комбинират, те са с размерите на Ню Йорк. Въпреки това, те имат огромна ивица териториални води, известна още като изключителна икономическа зона (ИИЗ). С обща площ от над 3,4 милиона кв. км (1,3 милиона кв. мили), ИИЗ се разпростира върху три отделни части, обграждащи трите групи острови на страната - Гилбърт, Финикс и Лайн.

Заедно тази област е по-голяма от Индия и предлага достъп до океан, изобилстващ от морски живот, включително скипджак, жълтопер и големоок тон.

И все пак, макар океанът да е тясно свързан с културата, поминъка и икономиката на Кирибати, той е и най-голямата заплаха за страната. Затоплянето на температурите на водата, причинено от изменението на климата, представлява значителен риск за местните популации на риба тон, заплашвайки икономическия гръбнак на Кирибати.

Учените се опасяват, че по-топлите води биха могли да доведат до трайно преместване на рибата тон от изключителната ѝ икономическа зона към по-ниски температури на изток, което би намалило търсенето от чуждестранни флотилии на нейните лицензи за риболов, което би се отразило силно на икономиката на страната.

Световният пазар на риба тон е на стойност над 44 милиарда долара годишно. За да ловят риба във водите на Кирибати, чуждестранните флотилии първо трябва да получат лиценз от правителството. След това те трябва да платят необходимите такси и да спазват строги правила за ограниченията на улова и докладването на улова. По-голямата част от тези лицензи се продават на страни като Япония, Китай, САЩ и членове на Европейския съюз.

Кирибати е генерирал 137 милиона долара от продажбата на лицензи за риболов през 2024 г., показват правителствени данни. Този доход е "критично важен финансов спасителен пояс", казва Риибета Абета, постоянен секретар на Министерството на рибарството на страната.

Тя добавя, че подобни лицензи са допринесли за почти три четвърти от държавните приходи между 2018 и 2022 г. Това се равнява на приблизително две пети от целия БВП на Кирибати, според Международния валутен фонд.

"Следващия път, когато влезете в супермаркета и погледнете консервите с риба тон, пет и половина консерви от 10, струпани една върху друга, идват от западната централна част на Тихия океан, включително Кирибати", коментира Саймън Дифи. Той е специалист по рибарство с повече от 30 години опит в Кирибати.

Дифи подчертава, че двата най-големи играча в региона са Кирибати и Папуа Нова Гвинея, но докато Папуа Нова Гвинея разполага със сушата и физическите ресурси, за да диверсифицира икономиката си, Кирибати няма.

"Най-високата точка над морското равнище в Кирибати - освен ако не се качите на кокосова палма - е два метра. Няма вода, няма земя, няма ресурси освен риба."

Рибата тон реагира на малки промени в температурата на водата с точност до една десета от градуса по Целзий, добавя Дифи.

С повишаването на температурата на повърхностните води в Тихия океан, рибата тон ще мигрира към по-хладни райони. Многобройни проучвания показват, че в Тихия океан тази миграция ще бъде на изток, далеч от много островни държави, включително Кирибати.

Абета допълва, че рискът международните риболовни кораби да не е необходимо да купуват риболовни лицензи на страната "внася значителна нестабилност в приходите на страната".

Според комюнике, издадено миналия ноември от регионалната организация за развитие Тихоокеанската общност, се очаква Кирибати да бъде сред най-засегнатите от миграцията на запасите от риба тон. Министерството на рибарството на Кирибати казва, че предварителното моделиране е показало, че "би могло да губи повече от 10 милиона долара от такси за достъп до риболов годишно" до 2050 г., ако глобалните емисии на парникови газове останат високи.

Въпреки това, според Тихоокеанската общност, местните рибари в Кирибати ще видят намаление на улова както при сценарии с високи, така и с ниски емисии. Островите Лайн ще бъдат най-засегнати, като загубата се оценява на две трети само при сценария с ниски емисии. В същото време се очаква населението на Кирибати от около 130 000 души да нарасне, като бързата урбанизация, особено в столицата Тарава, ще окаже допълнителен натиск върху вече ограничената земя и ресурси.

Съществуват и опасения относно намаляването на местните рибни запаси, което допринася за нарастващото предизвикателство пред продоволствената сигурност. Тъй като местните запаси от риба вече са под натиск, домакинствата стават все по-зависими от вносни храни. Организацията на ООН по прехрана и земеделие предупреждава, че тази промяна увеличава разходите и намалява хранителното качество, особено в общностите на външните острови, където рибата традиционно е основният източник на протеини.

Според Тихоокеанската общност средният човек в Кирибати консумира около 100 кг риба годишно. Това се сравнява с около 9 кг в САЩ и 22 кг в Япония.

В отговор на това се въвеждат нови схеми за подкрепа. Миналата година Зеленият климатичен фонд (ЗКФ) на ООН стартира своя проект на стойност 156,8 милиона долара (116 милиона британски лири) за "адаптиране на зависимите от риба тон общности и икономики на тихоокеанските острови към изменението на климата", обхващащ 14 държави и територии в региона.

Това "помага на тихоокеанските островни държави да изпреварят изменението на климата, като укрепва продоволствената си сигурност въз основа на по-добра информация", казва Хемант Мандал, директор на ЗКФ за Азия и Тихия океан.

Проектът се стреми да изгради по-силна система за предупреждение, така че места като Кирибати да могат по-добре да прогнозират преразпределението на запасите от риба тон и неговото икономическо въздействие. Също така се ангажира да поддържа продоволствената сигурност и държавните приходи въпреки намаляващия риболов в рифовете.

"Очаква се тези мерки да осигурят около четири милиона питателни рибни ястия всяка година за общностите в Кирибати", казват от Министерството на рибарството.

Правителството на Кирибати заявява, че разширява собствените си съоръжения за преработка и консервиране на риба тон в страната, вместо просто да продава лицензи на чуждестранни кораби.

Абета смята, че администрацията също така развива океанско отглеждане на видове като млечна риба, луциан и морски краставици, за да подпомогне износа и вътрешната продоволствена сигурност.

Също така се стреми да диверсифицира приходите извън морската икономика чрез дейности като туризъм, възобновяема енергия и офшорния суверенен фонд на страната.

"Кирибати запазва основания за оптимизъм и стратегически възможности", казва той.

И все пак, въпреки тази надежда, Кирибати и неговите териториални води са изправени пред екзистенциална заплаха от изменението на климата.