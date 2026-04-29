Германски износители търсят нови пътища към Персийския залив — и все по-масово се обръщат към сухопътни маршрути през Турция и Сирия. Причината е блокадата на Ормузкия проток след американско-израелските удари срещу Иран, която вдигна застрахователните и транспортните разходи до нива, правещи традиционния морски превоз нерентабилен, пише в. "Сабах".

Ханс-Улрих Дике, проектен мениджър в логистичната компания Derda, описва пред Анадолската агенция ескалиращия проблем: "Войната с Иран, разбира се, пречи на всеки бизнес с Близкия изток. Контейнерните кораби вече не могат да преминат Ормузкия проток и ние търсим алтернативни решения всеки ден."

В началото на конфликта компаниите се насочиха към пристанище Фуджайра на източния бряг на Обединените арабски емирства, за да заобиколят протока. Скоро обаче то се оказа претоварено. Следващият вариант — саудийското пристанище Джеда, се оказа ь цена четири пъти по-висока от нормалната. Въздушният превоз също не е предпочитана опция за масовия износ.

"Сега разглеждаме движение на стоки през Сирия към страните от Залива", казва Дике.

25 милиарда евро в риск

Заложеното е значително. През 2025 г. германският износ към шестте страни от Съвета за сътрудничество в Залива — ОАЕ, Саудитска Арабия, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн — е достигнал около 25 милиарда евро. Основните пера са машини, автомобили и химикали, а регионът служи като транзитен хъб за целия Близък изток.

Дике предупреждава за нарастващ системен риск: "Колкото по-дълго трае блокадата, толкова по-опасно става, защото компаниите инвестират и накрая не могат да продадат стоките. Ако тази война продължи по-дълго, последствията ще бъдат катастрофални за всички нас."

Окба Шех Ахмад, директор "Бизнес развитие" в логистичната компания Roland, потвърждава тенденцията: над 50% от клиентите им са пряко засегнати от конфликта и търсят алтернативни маршрути. Компанията вече е преориентирала част от операциите си към сухопътен транспорт през Турция и Сирия, с продължение към Йордания, Саудитска Арабия и останалите дестинации.

Използва се и комбиниран вариант: морски транспорт до турското пристанище Мерсин, след което товарите продължават по суша. "Позицията на Сирия е много стратегическа, но без Турция няма да работи", подчертава Ахмад.

Сухопътният маршрут от Германия до Саудитска Арабия отнема поне три седмици, а комбинираният — около 35 дни. По-дълго и по-скъпо, признава Ахмад, "но работи. В момента това е единственото възможно решение."