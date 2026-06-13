Сузи Флорес се отказва от кариерата си в Манхатън, за да отглежда захарни водорасли край бреговете на Кънектикът. Сега тя се опитва да убеди САЩ, а и целия свят, че бъдещето на устойчивите храни расте под вълните. Нейната история разказва BBC.

В една февруарска сутрин, когато по-голямата част от крайбрежието на Нова Англия е готова за студа, Сузи Флорес често е навън. Морето трябва да е достатъчно спокойно, ледът от лодката да е почистен, а GPS шамандурите все още там, където ги е оставила. Ако условията се съобразят, тя ще се отправи от пристанището в Стонингтън, Кънектикът - едно от последните останали търговски рибарски пристанища в щата - за да извади от Атлантическия океан захарни водорасли, вид морски водорасли.

През февруари все още няма много за гледане, само тънки листа, които до пролетта ще се превърнат в остриета с дължина един метър. Тя измерва, фотографира и понякога взема проби от вода за морски учени. След това се връща обратно. Преди десетилетие Флорес имаше диплома по английска филология, бюро в академично издателство в Манхатън и пътуване до работа от Джърси Сити.

Днес тя управлява Stonington Kelp Company от яхтено пристанище, което тя и съпругът ѝ са купили и от което сега живеят, събирайки реколта, достатъчно непозната в САЩ, че е прекарала години в убеждаване на хората да я ядат. Съпругът ѝ Джей, бивш боен фотограф в Ирак и Афганистан, се прибрал у дома, по нейни думи, разстроен и се преквалифицирал като инженер.

Приблизително по същото време Флорес родила три деца едно след друго и започнала да се съмнява в живота, който изграждала. Какво, чудила се тя, би искала да кажат за нея на погребението ѝ някой ден? Отговорът не бил пазарно проучване за софтуер за висше образование.

Семейството се преместило на север, намерило порутено яхтено пристанище на границата между Кънектикът и Роуд Айлънд и го купило. Флорес се върнала в училище, за да учи екология, и изпратила имейл на Чарли Яриш, биолог от Университета на Кънектикът, на когото се приписва пионерското отглеждане на водорасли в САЩ.

Той отговаря още същия ден и я насочва към GreenWave, организация с нестопанска цел, която помага на нови фермери да се ориентират в разрешителните.

"Като новороденото си бебе е привързано към гърдите ми, когато провеждаме тези телефонни разговори", казва тя, "опитвайки се да разбера дали всичко това може да проработи." Някак обаче чувства, че звездите се подреждат "на 1000%. Имаше един проблем - пазарът не се материализира.

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Когато Флорес събрира първата си реколта, тя има хиляди килограми водорасли и нямаше къде да ги продаде.

"Ако с Джей знаехме за този елемент на работа и не знам дали щяхме да се заемем с това."

Затова тя самата създава търсене. Обажда се и на ресторанти от типа на "от фермата до трапезата", обяснявайки на готвачите мекия, солен вкус на захарните водорасли. Хората предполагат, че са гумени, но това е тихоокеанското водорасло - японското комбу.

Захарните водорасли от Източното крайбрежие са много деликатни. Този подход проработва. Днес фермата ѝ се разпродава всеки сезон, снабдявайки луксозни кухни, в които готвачите ценят както тяхната гъвкавост, така и усещането за принадлежност.

Дейвид Стандридж, готвач в The Shipwright's Daughter в Мистик, Кънектикът - финалист на наградата James Beard за най-добър готвач на годината през 2026 г. - е един от тях. За него привлекателността е отчасти сезонна - в Нова Англия това е първият пресен "зеленчук" за годината, пристигащ седмици преди нещо да порасне на сушата, което му дава нещо зелено и местно, което да сложи в чинията, когато почти нищо друго не расте.

"Просто е хрупкаво и леко, солено. Няма много трудни за съчетаване вкусове. Донякъде се съчетава с много неща."

Това, което го привлича най-много, е по-фино от това. Келпът, казва той, носи характера на водата, в която е израснал - същото качество, което винарите наричат ​​тероар, а стридите - мероар.

"Има много ястия, в които може да не усетите келпа, но ще усетите повече вкуса на океана."

Все пак опитът на Флорес отразява по-широко ограничение. САЩ внасят повече от 90% от морските си водорасли, предимно от Азия, където отглеждането им има вековна история. Северна Америка произвежда само малка част от световното предлагане и докато броят на фермите расте стабилно, инфраструктурата не поддържа темпото.

Предизвикателството вече не е просто отглеждане на водорасли, а обработката им, разпространението им и изграждането на достатъчно търсене, за да могат да поддържат фермерите.

За какво обаче мечтае най-силно героинята на тази история? Нейната визия за бъдещето не е за една голяма компания, а за мрежа от малки семейни ферми - нещо по-близко до тихото разширяване на аквакултурите на стриди по крайбрежието на Нова Англия.

"Не е нараснал с изключително бързи темпове, но винаги е в растеж. Това значи, че вървим в правилната посока", казва тя за собствения си бизнес.