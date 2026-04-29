По-високата данъчна тежест в Русия рязко влоши условията за малкия бизнес в страната. Около половината от фирмите вече работят без печалба, според нови бизнес проучвания, цитирани от The Moscow Times. Случващото се подчертава нарастващия натиск върху икономиката, която вече е обтегната от високите разходи по заеми и забавящото се потребителско търсене.

Икономическите анализи показват, че данъчните промени, въведени в началото на 2026 г., наред с повишените лихвени проценти и недостига на работна ръка, оказват натиск върху по-малките компании, които формират гръбнака на руската икономика, като същевременно осигуряват по-слаби от очакваните данъчни приходи за държавата.

Половината от малките предприятия, анкетирани от Центъра за стратегически изследвания (КСО), заявиха, че вече не са печеливши, докато Руската търговско-промишлена палата (ТТП) обяви, че 65% от предприятията не са успели да отчетат печалба през първото тримесечие, съобщи новинарският уебсайт RBC.

"Много от тях са изпаднали в загуби, защото не са могли да изберат правилния данъчен режим", коментира вицепрезидентът на ТТП Елена Дибова пред RBC.

Тя допълва, че камарата е поискала от Федералната данъчна служба да позволи на бизнеса да промени данъчния си режим преди края на годината.

Съгласно измененията в Данъчния кодекс, влезли в сила на 1 януари 2026 г., компаниите, използващи опростената данъчна система (ОСН) и системата за патентно данъчно облагане (ПСН) на Русия с годишен приход над 20 милиона рубли (266 000 долара), станаха длъжни да плащат данък върху добавената стойност (ДДС). Преди това предприятията с годишен приход до 60 милиона рубли (798 000 щатски долара) бяха освободени от ДДС.

В същото време правителството увеличи ДДС от 20% на 22% и отмени намалените ставки за социалноосигурителни вноски за някои предприятия. Министерството на финансите очакваше данъчната реформа да генерира допълнителни 200 милиарда рубли (2,66 милиарда долара) бюджетни приходи.

Вместо това, данъчните приходи намаляха. През периода януари-март общите данъчни приходи от предприятия и физически лица, използващи специални данъчни режими, са спаднали с 16% на годишна база до 537,2 милиарда рубли (7,14 милиарда долара), според данни на Федералната данъчна служба.

Министърът на икономическото развитие Максим Решетников вече заяви, че условията в руската икономика са станали по-трудни, отколкото през последните години, като предприятията усещат най-остро напрежението поради данъчните промени, високите лихвени проценти и недостига на работна ръка.

Според проучване за корпоративна социална отговорност (КСО), основните фактори, възпрепятстващи развитието на бизнеса, са слабото търсене, посочено от 37,5% от анкетираните, нарастващите разходи (26,5%) и високите лихвени проценти по заемите (26%).

Около половината от анкетираните (52,5%) заявяват, че нямат достъп до кредитно финансиране. Хоризонтите за планиране също са се съкратили рязко, като 70% от предприятията заявяват, че правят планове за не повече от една година напред.

В същото време 63,5% от представителите на бизнеса заявяват, че очакват икономическата ситуация да се влоши през следващата година, докато други 25% казват, че не очакват промяна. Само 11,5% заявяват, че се надяват условията да се подобрят.