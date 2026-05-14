Една от най-важните компании за анализ на потребителското поведение в света се готви да напусне Русия. Американската Nielsen води преговори за продажбата на местното си подразделение, съобщава The Moscow Times, позовавайки се на източници, близки до сделката.

Макар новината да изглежда като поредното изтегляне на западен бизнес от руския пазар, значението й за сектора на търговията е далеч по-голямо. Nielsen е един от основните източници на данни за целия пазар на бързооборотни стоки в Русия, припомнят анализатори. От 1994 г. насам компанията измерва потребителските навици, следи продажбите и предоставя статистика, върху която големите търговски вериги изграждат ценовата си политика, маркетинга и продуктовите си стратегии.

Сред клиентите й са X5 Retail Group, Magnit, Lenta, Metro и други големи играчи на руския ритейл пазар.

Какво се крие зад решението?

Причината за оттеглянето е новото руско законодателство, което сериозно затяга контрола върху чуждестранните компании, работещи с пазарни данни.

От 1 март 2026 г. в Русия е забранено възлагането на пазарни проучвания на компании с над 20% чуждестранно участие и годишен оборот над 800 милиона рубли. Освен това цялата информация за руския пазар трябва да се съхранява локално.

На практика това поставя под въпрос възможността международни аналитични компании да работят независимо в страната. Според експерти новите правила са насочени не само към контрол върху данните, но и към ограничаване на влиянието на чуждестранните играчи в чувствителни сектори на икономиката.

Въпреки шумните заглавия обаче, тезата, че "потребителският пазар в Русия е приключил", се оказва силно преувеличена, смятат експерти. Реалността е доста по-различна - пазарът не изчезва, а се затваря и локализира. Големите руски търговски вериги все по-активно изграждат собствени системи за анализ на потребителското поведение и постепенно намаляват зависимостта си от международни доставчици на данни.

X5 Retail Group вече развива собствената платформа Dialog X5, а Magnit внедри AI инструмент за анализ на данни чрез RS.Magnit. Lenta също изгради собствена аналитична инфраструктура.