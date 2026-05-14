Дъщерно дружество на китайската China Railway Group (CREC) води преговори с Демократична република Конго за изграждането на медна мина с потенциал да се нареди сред най-големите в света, пише Mining.com.

Срещата между представители на компанията и конгоанския министър на мините Луи Ватум е проведена в началото на май, а правителството в Киншаса е публикувало изявление по повод разговорите.

Проектът предвижда годишно производство между 200 000 и 500 000 тона мед. При горната граница мината би била конгорент на най-мощните медодобивни операции в света - сравнима с мината Tenke Fungurume на CMOC Group, произвела 519 000 тона миналата година, и с Kamoa-Kakula на Ivanhoe Mines и Zijin Mining, която е дала 400 000 тона през 2025 г.

Амбициозен, но сложен проект

Предвиденото находище е в провинция Касаи-Ориентал в централната част на страната - далеч от района Катанга на югоизток, където са съсредоточени всички действащи медни мини в Конго. Традиционно Касаи-Ориентал е сърцето на конгоанската диамантена индустрия.

Именно там оперира MIBA (Société Minière de Bakwanga) - държавната диамантодобивна компания, с която CREC ще изгради съвместно предприятие. MIBA обаче е силно задлъжняла - с дългове над 250 млн. долара, и практически е спряла производство в последните години.

Провинцията освен това няма изградена минна инфраструктура, което означава значителни инвестиции в пътища, електроснабдяване и преработвателни мощности. Президентът Феликс Чисекеди е "нетърпелив да види реализацията на проекта възможно най-скоро", посочва министерството на мините, без да уточнява размера на инвестицията или конкретни срокове.

Китай затвърждава позициите си

China Railway Group вече е утвърден играч в конгоанския минен сектор. Компанията е мажоритарен акционер в Sicomines - проект, създаден преди близо две десетилетия като част от многомилиардна сделка "минерали срещу инфраструктура", произвела близо 250 000 тона мед миналата година. CREC притежава дял и в по-малката мина COMILU.

През март конгоанският министър на мините подписа меморандум за разбирателство с Китай за сътрудничество в геологията и минните ресурси по време на посещение в Пекин - стъпка, насочена към задълбочаване на двустранните връзки в сектора.

Конкуренция със САЩ

Конго е вторият най-голям производител на мед в света след Чили, с добив от 3,5 милиона тона през 2025 г., и е ключова арена на геополитическо съперничество за достъп до суровини.

През декември правителството на Чисекеди подписа споразумение за минерали с САЩ, което предоставя преференциален достъп на американски инвеститори до конгоански запаси от мед, кобалт, литий и тантал - в рамките на усилията на администрацията на Доналд Тръмп да намали зависимостта от Китай.

Медта е с особено голяма значимост заради приложението си в енергийната инфраструктура - а без нея не може да има центрове за данни и AI.