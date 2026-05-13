Основната линия в политиките на Доналд Тръмп е приоритизиране на местното производство и възпрепятстването на реализирането на конкурентните продукти на американския пазар. Оказва се обаче, че идеята "Да направи Америка отново велика" е добра почва не само за политическата му кариера, но и за бизнес интересите на семейството му.

На 16 юни 2025 г. - точно десет години след старта на президентската кампания на Тръмп - синовете му Доналд Тръмп-младши и Ерик Тръмп обявиха пускането на T1 - златист смартфон на стойност 499 долара. Основата на рекламната им стратегия - позиционирането му като патриотична алтернатива на Apple и Samsung, която ще бъде произведена изцяло в САЩ.

Според официалната информация устройството ще работи с абонаментния план "47 Plan" на Trump Mobile за 47,45 долара месечно - число, символично обвързано с поредния номер на президентския мандат на Доналд Тръмп.

Година по-късно обаче нито един клиент не го е получил, съобщават от Yahoo Finance.

59 милиона долара депозити, нула доставени телефони

Около 590 хиляди купувачи са платили по 100 долара депозит, за да си осигурят достъп до устройството. Първоначалната доставка е обещана за лятото на 2025 г. В последствие обаче крайният срок е преместен за ноември, после за декември, а накрая и за март 2026 г. До април Trump Mobile премахва датата на пускане изцяло от уебсайта си.

NBC News е платила депозит от 100 долара през август 2025 г., за да проследи историята на златния телефон. Оттогава медията е звъняла пет пъти на линията за поддръжка между септември и ноември, тъй като компанията не е предоставяла никакви актуализации по собствена инициатива. При едно от обажданията представител е заявил, че телефонът ще бъде изпратен на 13 ноември. Когато това не се е случило, е обещан за декември, а след това - за март.

Закъснението е обяснено с правителствена блокада - причина, която не би трябвало да засяга частни компании, отбелязва Yahoo Finance.

Злоупотребява ли се с правата на потребителите?

На 6 април 2026 г. Trump Mobile актуализира общите условия за предварителни поръчки. Новата формулировка е категорична: "Депозитът за предварителна поръчка предоставя само условна възможност, ако Trump Mobile по-късно реши, по своя преценка, да предложи устройството за продажба. Депозитът не е покупка, не представлява приемане на поръчка, не създава договор за продажба и не гарантира, че устройството ще бъде произведено или предложено за покупка."

Освен това в условията се упоменава, че Trump Mobile не гарантира нито получаването на регулаторни одобрения, включително от Федералната комисия по комуникациите, нито началото или продължаването на производството. В допълнение - депозитите са непрехвърляеми и нямат самостоятелна парична стойност.

Така се оказва, че над половин милион потребители, са платили за продукт, който може да не види бал свят. Ако все пак бъде пуснат на пазара, стоте долара не гарантират предимство при получаването на златния телефон. Това поражда въпроси не само за етиката на компанията, но и за правата на потребителите в страната.

"Проектиран с американски ценности"

Езикът около произхода на телефона също се е променил. "Произведен в САЩ" е заменено с "горд с американския си дизайн" и "проектиран с американски ценности". Ръководители на компанията потвърждават пред журналисти, че производството няма да се извърши в Америка. Единствено финалното сглобяване на последните десет компонента ще се осъществи в Маями.

Редакторът на The Verge Доминик Престън разговаря с двама от изпълнителните директори на Trump Mobile и е видял модел на устройството по видеовръзка. "От пръв поглед е ясно, че това не е същият телефон, който компанията представи", коментира той.

Междувременно Trump Mobile продава рециклирани iPhone (произведени в Китай) и употребявани устройства Samsung, отбелязва Yahoo Finance.

Политика, опакована като продукт

През януари 2026 г. сенаторът Елизабет Уорън и други демократи са поискали от Федералната търговска комисия да разследва дали Trump Mobile е прибягнала до измамна търговска практика и дали рекламата "Произведен в САЩ" не представлява невярна реклама.

"Американският народ заслужава да знае, че законите за защита на потребителите се прилагат еднакво за всички предприятия, независимо от политическите им връзки", пишат законодателите, цитирани от Yahoo Finance.

Така семейство Тръмп успява да капитализира патриотизма като представят на пръв поглед елитен, "роден" и сравнително евтин продукт, който се оказва поредните празни обещания в лъскава опаковка.