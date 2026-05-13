Германският производител на спортни автомобили Porsche отчита нетна загуба в размер на €923 милиона, предават световните агенции. Финансовият спад се отнася за първото тримесечие и идва след значителна обезценка на дела на компанията във Volkswagen Group.

Загубите на базираният в Щутгарт автомобилен прозиводител са се понижили незначително спрямо €1,08 милиарда през първото тримесечие на миналата година. Компанията, която е собственост на семействата Порше и Пийх, намали дела си във VW Group с €1,3 милиарда, припомня DPA.

Както най-големият автомобилостроител в Европа Volkswagen, така и компанията - собственик на спортни автомобили, днес се борят с трудните пазарни условия и сътресенията в автомобилната индустрия.

"Ние постигнахме печалба на консолидирана база, коригирана спрямо обезценките, и е успяла допълнително да укрепи структурата си на финансиране. В същото време бизнес моделите, които дълго време обслужваха добре основните ни инвестиции, сега трябва да бъдат преразгледани", коментира главният изпълнителен директор на Porsche Ханс Дитер Пьоч.

Така или иначе, голямото обезценяване на дела на компанията във Volkswagen Group тласка холдинговата компания Porsche дълбоко на червено. Това веднага се отрази и на акциите на дружеството, които откриха търговската сесия с лек спад.

Припомняме, че през март тази година главният изпълнителен директор на VW Оливър Блуме обяви, че извлича поуки за автомобилния бизнес от модела на Китай. Блуме заяви, че процесът на преструктуриране на Volkswagen Group ще продължи, дори когато неизпълнените поръчки на автомобилния производител се увеличават.

По думите му, както германският автомобилен гигант, така е Германия като цяло може да черпи вдъхновение от бизнес модела на Китай.

"Германската икономика може да извлече поуки от държавно планирания модел на развитие в Китай. Китайската икономика се развива по ясно структурирани петгодишни планове. Китайците действат много планово и имат ясни приоритети. Това е оптимално структурирано", подчерта Оливър Блуме.