Европейската комисия подготвя ново законодателство, което да ограничи "пристрастяващия дизайн" на платформи като TikTok, Instagram и Facebook. Това става ясно от думите на председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен.

Настоящите процедури се водят по вече действащия мащабен Акт за цифровите услуги на ЕС. Според него компаниите, които не спазват правилата и вредят на непълнолетните, са застрашени от финансови санкции в размер до 6% от техния глобален годишен оборот.

Регулаторите настояват платформите да променят фундаменталния си дизайн в Европа. Това ще включва премахване на безкрайното скролване, въвеждане на паузи за време пред екран (особено през нощта), както и смяна на цели алгоритми.

В битка с гигантите

"Предприемаме действия срещу TikTok и неговия пристрастяващ дизайн - безкрайния скрол, автоматичното пускане и push известията. Същото важи и за Meta, защото смятаме, че Instagram и Facebook не успяват да наложат собствените си правила за минимална възраст от 13 години", казва още Фон дер Лайен, цитирана от CNBC.

Изпълнителният орган на ЕС е разработил и собствено приложение за проверка на възрастта. Потребителят ще трябва да изтегли приложението на телефона или компютъра си и да потвърди възрастта си еднократно чрез дигитално сканиране на лична карта или чрез национална електронна идентификация.

Държавите членки скоро ще могат да го интегрират в своите дигитални портфейли, така че онлайн платформите да го прилагат лесно. "Няма повече извинения. Технологията за проверка на възрастта е налична", заяви председателят на ЕК.

TikTok нарушава закона

Изявлението на Фон дер Лайен идва на фона на вече започнала юридическа процедура. През февруари тази година ЕК предварително установи, че TikTok нарушава Закона за дигиталните услуги именно заради своя пристрастяващ дизайн.

Това е първият път, в който ЕС третира "пристрастяващата природа" на дадена платформа като системен риск.

Ако нарушението бъде потвърдено окончателно, TikTok може да бъде задължен да премахне или преработи ключови функции от приложението си в Европа. Глобата може да достигне 6% от глобалния годишен приход на компанията-майка ByteDance, което при оборот в порядъка на десетки милиарди долари означава огромен удар.

Meta под лупа

Компанията на Марк Зукърбърг, собственикът на Instagram и Facebook, също е под лупа. Предварителното разследване на Комисията установи, че Meta нарушава Закона, тъй като не успява да задържи извън платформите си потребителите под 13 години.

Според регулатора, проверките на възрастта се заобикалят елементарно.

Решения още това лято

На 12 май, по време на Срещата на върха за изкуствения интелект и децата в Дания, Урсула фон дер Лайен официално потвърди, че законодателното предложение се очаква да бъде подготвено още това лято.

Срещата обединява водещи специалисти в сферата на здравеопазването, невронауката, психологията, компютърните науки и правата на децата.

Беше обсъдена и възможността ЕС да последва примера на Австралия и да въведе единна минимална възраст за достъп до всякакви социални мрежи на територията на Съюза.