"Искам всички да се обърнат назад и да погледнат какво оставят след себе си". С тези думи Славка Нончева, собственик на "Монатекс", обобщи философията зад бизнеса си по време на европейската церемония SME EnterPRIZE в Брюксел.

Петото издание на инициативата на международния застрахователен гигант Generali бе специална за България, тъй като страната ни се включва за първи път. Така, редом с още 10 компании, Монатекс бе отличена сред 8500 кандидати от цяла Европа.

През 2025 г. "Дженерали Застраховане" организира първото издание на конкурса у нас, а на европейската церемония България беше представена именно от "Монатекс", отличена като първия "Герой на устойчивостта". Както Money.bg писа, дружеството е първият носител на българската награда в категория "Околна среда", която бе връчена на официална церемония в края на януари.

"Ще ви дам прост пример. От срещата ни в София до днес, 40 тона не са отишли на сметищата", коментира пред Money.bg Славка Нончева за ефекта от отличието и контактите, създадени около инициативата.

Именно по време на церемонията монтанската компания се договаря с другия победител - "Михалково", отличен в категория "Социални дейности и инициативи", който вече е доставил 2 камиона суровина.

По думите на Нончева устойчивите практики вече не са просто бизнес модел, а въпрос на лична отговорност към бъдещите поколения.

Геополитическата ситуация пък според нея е своеобразен "wake-up call" за Европа и възможност, от която Старият континент трябва да се възползва. Тя даде пример със собствения си бизнес, който на фона на световната динамика и повишените цени на PET суровините отчита сериозен ръст. "Каквото произведа, го продавам", разказа още Нончева.

МСП в България - все по-отворени към устойчивите практики

На този фон малките и средни предприятия (МСП) в България все по-ясно виждат устойчивостта не просто като екологична кауза, а като реално конкурентно предимство за бизнеса си. Това показват данните от 5-ото издание на Бялата книга на Група Generali и Университета Бокони, представена в рамките на събитието в белгийската столица. Проучването е проведено между януари и февруари 2026 г., като в него са включени отговорите на 100 малки и средни предприятия от всички 11 държави от инициативата.

42% от малките и средни компании у нас посочват, че вече интегрират устойчиви практики в дейността си, а 68% от анкетираните определят устойчивостта като конкурентно предимство с нарастваща възвръщаемост за бизнеса.

Сред най-отчетливите ползи българските компании посочват по-добрите условия за застраховане и кредитиране - съответно 62% и 57%.

България е сред едва четирите държави в проучването, наред с Чехия, Франция и Словения, в които компаниите определят по-добрия достъп до финансиране като основен ефект от устойчивите политики. Родните предприятия отчитат още по-висока удовлетвореност сред служителите и клиентите, както и подобрени отношения с всички заинтересовани страни.

По отношение на препятствията по пътя към устойчивост, проучването показва, че това са преди всичко липсата на институционална подкрепа и ясен подход, както и негативните последствия от климатичните промени.

За 58% от българските фирми най-голяма бариера е също липсата на институционална подкрепа, а за 54% и 53% това са недостатъчните публични стимули и недостатъчно ясната законодателна рамка.

МСП - ключови за Европа

Главният изпълнителен директор на Група Generali Филип Доне подчерта, че малките и средни предприятия са ключови за устойчивия растеж и икономическата устойчивост на Европа.

"Европейските малки и средни предприятия показват, че са ангажирани с устойчивостта дори в условията на предизвикателна икономическа и регулаторна среда. В същото време резултатите от проучването подчертават областите, в които подкрепата е най-необходима.

Това са изграждането на по-голяма устойчивост към климатичните промени и повишаването на дела на защитата, тъй като 59% от МСП не са застраховани срещу катастрофични събития", подчерта по време на церемонията генералният управител на групата Марко Сесана.