Лидерът на практиката "Данъци и право" в EY Bulgaria и EY Europe Central South Business Unit Найден Костадинов напуска поста и компанията след 25-годишен професионален път в нея, става ясно от официално съобщение.

Костадинов е участвал в развитието на данъчната и правната практика на международния консултантски гигант у нас, както и в Гърция, Румъния, Кипър, Малта, Северна Македония, Албания, Косово и Молдова. Бил е част от стратегически сделки и проекти на различни пазари.

От EY подчертават, че решението е лично и има ясен фокус върху устойчивостта на бизнеса и плавната приемственост.

EY избра София за нов център, който ще обслужва 29 държави

"EY беше и остава много важна част от професионалния ми живот. Гордея се с постигнатото, с екипите, които изградихме и с доверието на нашите клиенти. Оттеглям се от EY с огромно удовлетворение и увереност в бъдещето на организацията", е цитиран в прессъобщението да казва Костадинов.

От 1 юли тази година той предава щафетата на Виктор Митев, съдружник в EY Bulgaria с 15 години опит в нея и експертиза в данъчното консултиране и международните транзакции.

Двамата мениджъри ще работят в тясно сътрудничество, като промяната няма да повлияе върху текущите ангажименти, подчертават от EY.