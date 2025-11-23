Успешен адвокат и зелен индустриалец от Великобритания. Тази седмица и двамата призоваха правителството да увеличи данъците за "супербогатите" - включително и за тях. Те са на мнение, че примерът трябва да бъде последван и от другите страни по света, съобщават британските медии.

Дейл Винс, който основава фирма за възобновяема енергия, казва, че е сред "топ 100 данъкоплатци във Великобритания", но все още вярва, че "трябва да плаща повече". Той, заедно с адвоката от Глостършър Стивън Кинсела, се присъединиха към кампанията Patriotic Millionaires UK, която призовава за 2% данък върху богатството над £10 милиона.

Финнасовият министър на Великобритания Рейчъл Рийвс от своя страна заяви, че Обединеното кралство не се нуждае от "самостоятелен данък върху богатството".

Винс, основател на Ecotricity, отговаря така:

"В нашата страна има голяма разлика между хора, които не могат да се изхранват сами, и хора, които имат голямо богатство. Нашата данъчна система го създаде и го поддържа. Хора като мен трябва да плащат повече, толкова е просто."

Милионерът е основен дарител на Лейбъристката партия и многократно е настоявал, че богатите хора трябва да плащат повече данъци. А кампанията, към която е част не спира да расте, като повече от 85 други милионери се присъединяват към нея, пише BBC.

Стивън Кинсела, който е успешен адвокат на Острова, казва, че се е присъединил към групата, защото "повечето от нас искат да живеят в по-справедливо общество".

Той смята, че британското правителство "има нужда от повече пари" и че парите трябва да идват от данъци.

"Или аз ще платя, или някой друг ще плати. Някой по-беден от мен," каза юристът.

На конференцията на Лейбъристката партия през септември стана ясно, че финансовият министър засега изключва допълнителен данък върху богатството.

"Вече имаме данъци, които плащат по-богатите хора. Не мисля, че ни трябва нов данък върху богатството", заяви тя пред Bloomberg TV.