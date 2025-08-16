Не е необичайна практика богатите да кандидатстват за гражданство, за да избегнат по-високите данъци в родината си. Е, колумбийските милионери нямат нужда от тези маневри, защото умело успяват да си спестят някои от таксите... за сметка на по-бедното население.

Богатите стават по-богати, а бедните - по-бедни

Световната база данни за неравенство показва стряскаща статистика - 1% от населението на Колумбия държи 40% от общото местно богатство, докато най-бедните 50% притежават едва 2%. Това я прави една от страните с най-голям Коефициент на Джини на континента (почти 55% според проучване от 2022 година).

Тази разлика продължава да се увеличава, показва доклад на Oxfam от началото на годината. Според него до 2021 година милиардерите са плащали 17 цента данъци на долар доход. За сравнение, човек от най-бедната група е плащал 21,1 цента на долар доход.

Част от причината е видът на данъците. Системата на Колумбия разчита основно на приходите от ДДС, които не зависят от доходите. Така за миналата година данъкът добавена стойност е донесъл на бюджета 70 милиарда долара, докато тези върху доходите и богатството съответно 22 милиарда и 1,4 милиарда.

Източник: iStock

Основният проблем обаче са вратичките, които богатите използват, за да плащат по-малко.

Според Луис Карлос Рейес - бивш директор на Националната дирекция по данъци и митнически въпроси (DIAN) и бивш министър на търговията, промишлеността и туризма - укриването на данъци представлява близо 8% от годишния БВП на страната.

"Никоя държава няма нулево [данъчно] укриване... но в Колумбия е много високо. Ако се постигне напредък и укриването достигне нивата на страните от ОИСР - около два процентни пункта от БВП - тези шест процентни пункта от потенциални приходи биха могли да бъдат разпределени за създаване или укрепване на социални програми, които да са от полза за най-бедните хора", каза той пред EL PAIS.

Експерти смятат, че фискалната политика на новото правителство ще задълбочи проблема в страната.

За да се опита да елиминира укриването на доходи, Колумбия въвежда данъчните амнистии. Те позволяват на лицата, които не са декларирали доход навреме, да го направят, без да изтърпяват наказание. "97% от хората, участвали в амнистията през 2019 г., принадлежат към 5% от възрастните с най-високо богатство (нетно състояние) през тази година", се посочва в доклад на DIAN по темата.

Как милиардерите крият парите си?

Разбира се, прехвърлянето на активите в чужбина продължава да бъде най-използваният метод за избягване на таксите. Според документа през 2019 година близо 90% от недекларираните пари, държани от най-богатите 0,01% колумбийци, съответстват на активи извън страната.

"Използването на сложни структури, като тръстове или компании в чужбина, особено в Панама, е често срещано сред най-богатите колумбийци", уточнява експертът Джулиана Лондоньо в интервю за EL PAIS.

Панама е била предпочитана дестинация на милиардерите заради доскоро съществуваща данъчна тайна. Преди няколко години обаче са приети споразумения за автоматичен обмен на финансова информация между държавите.

Източник: iStock

Така DIAN вече може да определи стойността на активите, държани в чужбина от най-богатите колумбийци. Благодарение на тях, през 2021 година са разкрити 42,5 трилиона колумбийски песос (10,7 милиарда долара), които не са били декларирани.

Друг по-малко популярен метод сред свръхбогатите е основаването на семеен бизнес. Това им позволява да декларират част от личните си разходи като фирмени. Не е необичайно и да скрият някои от активите си или да обявят недоказуеми задължения.

Според експертите Колумбия далеч не е единствената страна, която се сблъсква с този проблем. Все по-популярни стават предложенията за минимален данък за най-богатите хора, който да се основава не на доходите, а на богатството.