3568 души от 19 български области са останали без работа в рамките на масови съкращения през 2025 г., показват данни на Агенцията по заетостта, цитирани от "Сега". Документирани са общо 59 случая, които покриват законовите критерии:

Освобождаване на над 10% от персонала в предприятията с до 300 служители или на над 30 души в по-големите фирми.

Съкращенията са извършени в рамките на кратък период - в рамките на 30 календарни дни.

Става дума за фирми от София, Враца, Варна, Добрич, Плевен, Перник, Кюстендил, Пазарджик, Благоевград, Кърджали, Велико Търново, Ловеч, Пловдив, Търговище, Русе, Хасково, Монтана, Стара Загора и Силистра. "Процесът засяга широк кръг от региони, което поставя предизвикателства пред местните пазари на труда и изисква активна намеса на институциите", коментират пред изданието от Агенцията по заетостта.

По над 100 служители са освобождавали компании в 8 области - в София-град, Пловдив, Пазарджик, Търговище, Добрич, Русе, Враца и Монтана. Фирмите са най-разнообразни, а причините за съкращенията - различни:

ttec и Alorica съкратиха по над 100 души в София на фона на цялостното преструктуриране на аутсорсинг индустрията в глобален мащаб.

"Макском" и "Лидер 96" се наложи да се освободят от персонала си заради проблеми на пазара на велосипеди.

Русенската "Арда", която е с дългогодишна история в текстилната индустрия, не издържа на новите пазарни условия в нейния сектор.

"Се Борнетце" освободи общо над 1000 души в Мездра и Карнобат, като мотивът беше, че заради растящите разходи за труд производствата се местят извън България.

Около една трета от съкратените вече са си намерили нова работа, а само 1590 от тях са регистрирани в бюрата по труда, като почти половината са в София, а никъде другаде няма по повече от 160, за които се търсят възможности за нова реализация или преквалификация.

Твърде възможно е поне част от "липсващите" служители да са заминали на гурбет, а освен това е важно да подчертаем и че компаниите масово си спестяват бумащината около масовите съкращения, като вместо да освобождават много хора накуп намаляват персонала си на по-малки стъпки в рамките на по-дълъг период.