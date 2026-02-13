Редица големи европейски компании замразиха наемането на персонал или съкратиха работни места през последната година, включително гиганти в производството на потребителски стоки и някои от големите марки в автомобилния сектор, позовавайки се на трудните икономически условия, изострени от американските тарифи.

Автомобилната индустрия беше особено засегната силно през последните години, първо от нарастващата конкуренция от Китай, но след това и от натиска, произтичащ от бързо променящите се търговски политики на новата американска администрация. Датски компании като Orsted, която оперира в сектора на вятърната енергия, и фармацевтичния гигант Novo Nordisk също обявиха съкращения, съобщиха световните агенции.

Миналата година Orsted отмени плановете си за изграждане на един от най-големите офшорни вятърни паркове във Великобритания, като същевременно се сблъска и с насрещни ветрове в САЩ поради политиките на администрацията на Тръмп, която все повече насърчава изкопаемите горива. Администрацията прекрати договорите за наем на няколко големи проекта за офшорни вятърни паркове през декември, припомня Reuters.

Източник: Явор Николов / Imagen

В същото време Novo Nordisk, която преди това отбеляза бум на фона на нарастващото търсене на лекарства за отслабване, обяви, че ще съкрати до 9000 работни места, а миналата седмица издаде предупреждение, че печалбите и продажбите ѝ могат да спаднат с до 13% тази година.

Тази седмица пивоварна Heineken стана поредната компания, която заяви, че ще намали персонала си.

Част от големите европейски компании, които обявиха съкращения през последните месеци

Производители на автомобили и авточасти

Bosch: Германският производител на домакински уреди ще съкрати 13 000 работни места, съобщи компанията на 25 септември.

Continental: Германският производител на гуми планира да съкрати 1500 допълнителни работни места в своето подразделение за каучук и пластмаси ContiTech, съобщи източник от работническия съвет на 24 ноември, в допълнение към обявените 10 000 съкращения на работни места в цялата група в рамките на усилията за преструктуриране.

Daimler Truck: Производителят на камиони потвърди медийни съобщения от 1 август, че ще съкрати 2000 работни места в заводите си в САЩ и Мексико, в допълнение към предварително обявените 5000 съкращения на работни места в Германия.

Man: Германският производител на камиони планира да съкрати около 2300 работни места през следващото десетилетие, заяви говорител на 20 ноември.

Renault: Френският производител на автомобили потвърди на 4 октомври, че планира съкращения на разходите, но заяви, че все още няма данни за докладване, след като бюлетин съобщи, че ще съкрати 3000 работни места до края на годината в помощните услуги в централата си и други локации по целия свят.

Източник: GettyImages

Банки

Lloyds: Британската банка ще обмисли съкращаването на около половината от 3000 служители, за да намали разходите, съобщи източник, запознат с въпроса, пред Ройтерс на 4 септември.

Abn Amro: Холандската банка планира да съкрати 5200 работни места до 2028 г., съобщи тя на 25 ноември.

Енергиен сектор

OMV: Австрийската петролна и газова компания планира да съкрати 2000 позиции, или 12-та от глобалната си работна сила, съобщи вестник Kurier на 4 септември.

Полупроводници

Ams Osram: Австрийският доставчик на полупроводници и производител на сензори ще стартира програма за намаляване на разходите, която ще засегне около 2000 служители, съобщи компанията на 10 февруари.

ASML: Нидерландският производител на чипово оборудване заяви на 28 януари, че ще съкрати 1700 работни места, около 3,8% от персонала си, като част от по-широк план за освобождаване от 3000 ръководни позиции и наемане на инженери, които да се съсредоточат върху иновациите.

Промишленост и инженерство

Sika: Швейцарският производител на промишлени и строителни химикали заяви на 24 октомври, че ще съкрати до 1500 работни места на постоянно слаби пазари като Китай.

Thyssenkrupp: Стоманодобивното подразделение на германската индустриална група заяви на 1 декември, че е постигнало споразумение със синдиката IG Metall да съкрати или възложи на външни изпълнители около 11 000 работни места, или 40% от работната си сила, в рамките на споразумение, валидно до 2030 г.

Wacker Chemie: Германската химическа компания заяви на 27 ноември, че ще съкрати повече от 1500 работни места, или около 9% от работната си сила, до края на 2026 г., като обвини за това високите разходи за енергия и бюрократичната бюрокрация в Германия.

Потребителски стоки

Burberry: Британската луксозна марка ще съкрати 1700 работни места или около една пета от глобалната си работна сила, съобщи компанията на 14 май.

Heineken: Холандската пивоварна ще съкрати до 6000 работни места в световен мащаб през следващите две години, тъй като обтегнатите потребителски финанси, лошото време и геополитическото напрежение оказват влияние, съобщи компанията на 11 февруари.

Nestle: Групата ще съкрати 16 000 работни места или 5,8% от персонала си, съобщи компанията на 16 октомври.

Източник: iStock

Други

Ericsson: Шведският производител на телекомуникационно оборудване ще съкрати около 1600 работни места в Швеция, съобщи компанията на 15 януари, тъй като се справя с продължителен спад в разходите за телекомуникации.

Lufthansa: Германската авиокомпания заяви на 28 септември, че ще съкрати 4000 административни работни места до 2030 г.

Kuehne+Nagel: Швейцарският спедитор ще се стреми към 1500 работни места в рамките на програма за намаляване на разходите, за да се бори с натиска върху маржовете и свръхкапацитета, съобщи компанията на 23 октомври.

Novo Nordisk: Датската фармацевтична компания ще съкрати 9000 работни места в световен мащаб, съобщи компанията на 10 септември.

Orsted: Датската група за вятърна енергия заяви на 9 октомври, че ще съкрати около 2000 работни места до края на 2027 г., което е една четвърт от работната ѝ сила.

Telefonica: Испанската телекомуникационна компания ще съкрати повече от 4500 работни места в Испания, съобщиха представители на синдикатите на 17 декември след преговори.