Американският гигант в развлекателната и медийната индустрия Disney планира да съкрати до 1000 работни позиции през следващите седмици, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Компанията се готви да направи значителни съкращения в един от първите значителни ходове под ръководството на новия си изпълнителен директор Джош Д'Амаро, като много от тях ще бъдат в наскоро консолидирания маркетингов отдел на компанията.

Подобно на много холивудски студия, Disney се опитва да се приспособи към по-малките печалби, които печели от стрийминг в сравнение с това, което е печелела от линейна телевизия, както и към намалените приходи от боксофис и интензивната конкуренция от технологични компании.

Източник: GettyImages

Disney се опитва да освободи пари, за да инвестира r в дигитални бизнеси, където вижда потенциал за растеж.

Компанията вече е съкратила над 8000 души, откакто предшественикът на Д'Амаро, Боб Айгър, се завърна като изпълнителен директор през 2022 г. и започна основно преструктуриране. Плановете за предстоящите съкращения са започнали преди Д'Амаро да поеме поста, цитирани от доклада, хора, запознати с предстоящите съкращения.

Д'Амаро не е изложил конкретни планове за преструктуриране на Disney, откакто пое поста миналия месец, се казва в доклада, като се отбелязва, че хора, близки до компанията, са заявили, че един от приоритетите му е по-бързото и ефективно сътрудничество между различните подразделения.

54-годишният Джош Д'Амаро официално стана главен изпълнителен директор на The Walt Disney Company на 18 март. 28-годишният ветеран в Disney е бил председател на сегмента за преживявания на Disney от 2020 г., а преди това е бил президент на Walt Disney World Resort.