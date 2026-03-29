Очакванията, че през XXI век проблемите между страните ще се решават по демократичен и дипломатичен път се опровергаха през последните няколко години. Новите военни конфликти оказват сериозно влияние не само на участниците, но и на трети страни, а хората загиват както от вражески огън, така и от глад, болести и изтощение.

На този фон историята за разделянето на Märket - най-малкият остров, който влиза в територията на две държави - служи за пример за високо ниво на дипломация. Той се намира в Балтийско море и е с размер едва 32 хиляди кв. м., разказва Islands.

Разделението датира още от началото на 19-ти век, когато с Договора от Фредериксхавн се слага край на Руско-шведската война, а Финландия се присъединява към Руската империя. Според него архипелагът Оландски острови преминава към територията на империята, като границата преминава именно през Märket.

През 1885 година Русия построява фар на най-високото място на острова. Близо век по-късно - когато Финландия получава своята независимост - двете страни разбират, че съоръжението е на шведска земя. Вместо да възникне конфликт или да се вземе решение за събарянето му, съседките оценяват положителните ефекти от него в бурното море и се споразумяват да прекроят границата така, че той да остане във финландска земя. В замяна другата страна отстъпва равна територия. Така условната линия на границата приема интересна зигзагообразна форма.

Макар това да не е единственият подобен случай, нестандартната гранична линия, отбелязана днес с бели маркери, привлича вниманието на някои туристи, които са готови да сменят три вида транспорт, за да стъпят на скалистия му бряг и да посетят вече неработещия фар. Могат да се наблюдават и естествената флора и фауна като тюлени и дроздове

Въпреки положителната история обаче, истина за споразумението в голяма степен се крие зад неблагодатния терен и неблагоприятния климат. Märket е определен като част от скери - малки скалисти острови, разделени от проливи, които се срещат в северното полукълбо. Така малкият остров, който в голяма степен е неизползваем, не представлява сериозен икономически интерес за която и да е от двете скандинавски държави.

Тези условия са далеч от свързаните с големите военни конфликти, които протичат в момента, което прави разрешаването им значително по-трудно и разрушително.