Хърватският държавен оператор на железопътна инфраструктура HŽ Infrastruktura обяви обществена поръчка за консултант, който да подготви и реализира мащабен проект за строителство на ултрамодерна железопътна линия, оценен на приблизително €3 милиарда, предава SeeNews.

Проектът включва изграждането на железопътна линия Загреб-Риека, както и на линия, свързваща пристанището на Риека със столицата и по-нататък с Централна Европа, уточняват местните медии.

Търгът (само той е на стойност €1,5 милиона) е за услуги за техническа помощ в подкрепа на модела на договор за интегрирано изпълнение на проекти (IPP)/Алианс - първият път, когато този съвместен подход ще бъде използван в Хърватия. Проектът включва изграждането на нова двурелсова, електрифицирана железопътна линия, проектирана за скорост от около 160 км/ч, която ще се простира на приблизително 175 километра.

Източник: iStock

Поради взискателния терен, проектът изисква 17 виадукта (общо 10 км) и 14 тунела (общо 57 км).

Стратегическо значение

Тази линия е част от три коридора на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), от съществено значение за увеличаване на товарния капацитет от пристанището Риека. Очаква се разрешителните за местоположение да бъдат получени до края на 2026 г., като крайният срок за подаване на консултативни договори е 31 март 2026 година.

Този хърватски жп проект е част от по-широки, дългосрочни национални усилия за модернизиране на приблизително 1000 километра железопътна линия, с планирани инвестиции от около 6 милиарда евро за следващите десет години.