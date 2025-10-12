Първата истинска железопътна линия в света е създадена в Европа и по-точно във Великобритания. Тя е дело на S & DR - железопътна компания, която работи в североизточната част на Англия от 1825 до 1863 година, пише Train World.

Първата линия е товарна и свързваща каменовъглени мини с градовете Дарлингтън и Стоктън. Тя е официално открита на 27 септември 1825 година. Преместването на въглища към корабите бързо се превърнало в много печеливш бизнес и скоро линията е разширена до ново пристанище в Мидълзбро.

В началото вагоните с въглища са теглени от парни локомотиви, а пътниците са превозвани във вагони, теглени от коне. Първата редовна пътническа линя е открита през 1830 година и свързва градовете Манчестър и Ливърпул. Вагоните, теглени от парни локомотиви, са въведени през 1833 година.

Компанията S&DR участва и в изграждането на главната линия на британското Източно крайбрежие между Йорк и Дарлингтън, но основното й разширение е в доковете Мидълзбро, на запад до Уърдейл и на изток до Редкар.

Парен локомотив

Как започва всичко?

Много преди първите влакове, има техни далечни подобия. Заможните хора са можели да си позволят кон и карета или да пътуват с дилижанс. През 16 век баржи (вид плавателни съдове) са били използвани като първата форма на обществен транспорт. Те са се движели само с 3 до 4 км в час, но са били много точни.

Капитанът се е придържал към стриктен график и не е чакал закъснелите. Най-старата известна в Белгия услуга с баржи датира от 1618 година и е пътувала между Брюксел и Антверпен. До изобретяването на железните релси това е била най-удобната и надеждна форма на транспорт между градове и села, разположени по водни пътища.

А когато се появяват железопътните релси, влакът предизвиква истинска революция по отношение на скоростта и големината си. През 19 век парните машини вече са достигали невероятната за онова време скорост от 60 км/ч.