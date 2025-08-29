Водещият турски строител Kalyon Inşaat е основният изпълнител на мега проект за железопътна линия, която ще служи като нова транспортна връзка между Турция и Азербайджан. Линията ще свързва Азия и Европа чрез транзитния коридор на Южен Кавказ, съобщава Daily Sabah.

Изграждането на железопътната връзка от североизточната провинция Карс на Тюркие до Есзербайджанския ексцел на Нахчиван започна в петък, тъй като Анкара се движи да се възползва от мирната сделка, подписана от САЩ, се подписаха между Азербайджан и Армения.

Линията Kars-iğdır-Aralık-Dilucu ще бъде част от транзитния коридор на Южния Кавказ, известен като коридора на Zangezur, към който САЩ придобиха изключителни права за развитие. Той има за цел да засили икономическите връзки между Азербайджан и Армения и да засили износа на енергия.

Управлението и развитието на т. нар. "Тръмп маршрут за международен мир и просперитет", който ще продължи през Южна Армения и ще свърже континенталната част на Азербайджан с анклава Nakhchivan, който граничи с Турция, беше спънка за първоначални усилия за мир.

Железопътната линия ще е дълга 224-километра и ще бъде жизненоважна част от коридора на Zangezur, свързвайки страната и Европа с международните търговски маршрути.

Източник: iStock

Линията ще включва седем станции, 144 подлеза, 27 надлеза, 10 моста, три виадукта и 24 тунела. Маршрутът ще започне около 12-ия километър на железопътната линия Карс-Тбилиси и ще завърши на граничния преход на Дилуку с Нахчиван.

След като бъде завършен, проектът се очаква да намали текущото 18-дневно време на транзит на Азия-Европа до само 12 дни, като значително намалява логистичните разходи, отбеляза той. С годишен капацитет от 5,5 милиона пътници и 15 милиона тона товари, линията е готова да функционира като стратегически логистичен мост между Централна Азия и Европа.

За Азербайджан, основен производител на нефт и газ, коридорът Zangezur сщо осигурява по-пряка връзка с Турция и съответно с Европа. В допълнение към железопътната линия се очаква маршрутът да включва нефтени и газопроводи и оптични линии на влакната.

През юли тази година Турция осигури 2,4 милиарда евро в зелено финансиране за железопътната линия от група кредитори, включително Японската банка MUFG, EKN на SKN и Австрия OEKB Export Credit Agences и единица на Ислямската банка за развитие.

От компанията Kalyon заявиха, че железопътната линия се очаква да създаде около 10 000 работни места, като същевременно подкрепя регионалната индустриализация, износа и логистиката, засилвайки социално-икономическото развитие в източната част на Турция. Той може също така да повиши дела на железопътния транспорт във външната търговия на страната от под 1% до около 4%.

Проектът ще помогне за ограничаване на разходите за товари на Турция, за които компанията казва, че възлиза на $14,7 милиарда долара през 2024 година.

Линията е проектирана с съображения за околната среда и социалното въздействие и включва климатичните условия, биоразнообразието, качеството на водата и въздуха, геологията и културното наследство в неговото планиране. Очаква се напълно да намали електроенергията, да намали годишните въглеродни емисии с около 500 000 тона в сравнение с автомобилния транспорт.

Електрифицираните влакове също ще намалят азотните оксиди, сярни оксиди и летливи органични съединения. Според заявките, проектът ще осигури не само физическа връзка, но и ще насърчи икономическото сътрудничество и регионалната стабилност.