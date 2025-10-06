Продажбите на автомобили в Турция се увеличават значително през последните месеци, като през септември са с близо 26% повече спрямо същия месец на миналата година. Това тлска пазара нагоре с повече от 9% за годината, според актуалните данни от индустрията, цитирани от Daily Sabah.

Ръстът на продажбите е стимулиран най-вече от Made in Türkiye електрическите автомобили с марката Togg. От компанията обявиха, че вече се целят сериозно към европейските пазари, като първият и най-голям от тях е този на Германия.

Продажбите на леки автомобили и лекотоварни превозни средства в Турция се увеличиха с 25,7% на годишна база до 110 302 бройки, според Асоциацията на автомобилните дистрибутори и мобилността (ODMD). Само продажбите на автомобили скочиха с 26,8% до 88 274 бройки, докато продажбите на леки търговски превозни средства се увеличиха с 21,7% до 22 028 бройки.

Източник: iStock

От януари до септември общите продажби на превозни средства са се увеличили с 9,2% до 927 647 бройки. Продажбите на леки автомобили се покачиха с близо 10% до 742 687 бройки, а на лекотоварните превозни средства се увеличиха с 5,9% до 184 960 бройки, съобщи ODMD. Това показва, че силният импулс на пазара се е запазил въпреки промяната в специалния данък върху потреблението по-рано тази година и все още е висок, въпреки облекчаването на данъците от централната банка през последните месеци.

Продажбите през септември са били с 66,5% по-високи от 10-годишната средна стойност за месеца, добави ODMD. Бензиновите автомобили са били водещи на пазара през първите девет месеца, представлявайки 46,6% от продажбите, или 345 838 бройки. Хибридите са имали 26,7% дял (198 174 бройки), електрическите превозни средства 18% (133 781 бройки), дизеловите 7,9% (58 695 бройки) и тези на пропан-бутан 0,8% (6 199 бройки).

Въвеждането на хибридни и електрически превозни средства продължи да расте. Продажбите на хибриди скочиха с 64,9% на годишна база до 25 808 бройки през септември. Общите продажби на електрически превозни средства, включително изцяло електрически и автомобили с удължен пробег, са се увеличили с 33,3% до 12 924 бройки.

Хибридите представляват 29,2% от продажбите през септември, в сравнение с 22,5% миналата година, докато електрическите превозни средства са 14,6%, в сравнение с 13,9% през септември 2024 г.

Сред марките електрически превозни средства, първият производител на електрически автомобили в Турция - Togg, показа новия си седан T10F, пуснат в средата на септември. Той е напът да се превърне във втория най-продаван електрически модел през септември с 1194 продадени бройки.

Tesla водеше в продажбите на електромобили с 1664 бройки, а първият модел на Togg - T10X, се нареди на трето място с 1061 бройки.

Представянето на T10F на Togg демонстрира силно навлизане на вътрешния пазар на електрически автомобили, който претърпя забележителна трансформация и засилена конкуренция от началото на продажбите на Togg през 2023-а година, наред с навлизането на Tesla и китайски производители.