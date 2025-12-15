Автомобилният сектор на Турция достигна рекорден износ, надминавайки рекордните резултати от миналата година през първите 11 месеца на тази година, според нов доклад, публикуван в турските медии. Износът на автомобили на страната се е увеличил с 12,3% на годишна база до 37,76 милиарда долара през периода януари-ноември, според данни на Асоциацията на износителите на автомобилната индустрия (OIB), цитирани от Daily Sabah.

Секторът, който постави рекорд миналата година с износ от 37,2 милиарда долара, надхвърли тази цифра през първите 11 месеца на тази година, отбелязвайки най-високото си ниво на износ в историята.

Запазвайки позицията си на водеща експортна индустрия на Турция, автомобилният сектор е на път да се превърне в лидер в износа на страната за 19-ти път през последните 20 години, с изключение на 2022 г. През периода януари-ноември секторът е изнасял за повече от 200 държави, автономни региони и свободни зони, което представлява 15,3% от общия износ на Турция, разкриват данните.

Голям ръст в продажбите бележи и местната компания Togg. Както Money.bg вече писа, турският производител на електрически автомобили обяви, че в скоро време подготвя първично публично предлагане (IPO). Плановете за публично листване не са спешни, но са категорична цел. Същевременно компанията категорично отхвърли спекулациите за търсене на чуждестранни партньорства, включително с китайски инвеститори.

Рекорди и в подсекторите

Износът от снабдителната индустрия, гръбнакът на автомобилния сектор, се е увеличил с 5,1% на годишна база през периода януари-ноември, увеличавайки се от приблизително 13,74 милиарда долара на 14,44 милиарда долара. След като миналата година е поставил рекорден износ от 14,87 милиарда долара, се очаква снабдителната индустрия да надмине тази цифра с износа през декември.

Износът на леки автомобили, друг ключов подсектор, се е увеличил с 5,7% за 11-те месеца в сравнение със същия период на 2024 г., увеличавайки се от 11,05 милиарда долара на 11,69 милиарда долара. Очаква се секторът на леките автомобили, който е регистрирал най-високата си стойност на износа от 12,38 милиарда долара през 2018 г., да счупи този рекорд, ако износът през декември надхвърли 691 милиона долара.

В същото време износът на моторни превозни средства за превоз на стоки се е увеличил с 30% на годишна база за 11 месеца, увеличавайки се от 4,97 милиарда долара на 6,49 милиарда долара.

Секторът, който включва леки търговски превозни средства, пикапи и камиони, надмина предишния си рекорд от 5,57 милиарда долара, поставен през октомври миналата година, и продължава да поставя нови върхове. Износът на автобуси, микробуси и мидибуси също се е увеличил с близо 30% през периода януари-ноември в сравнение със същия период на миналата година, като се е увеличил от около 2,31 милиарда долара до 2,98 милиарда долара.

Представители на сектора отбелязаха, че износът през първите 10 месеца на тази година вече е надминал рекорда за цялата година от 2,56 милиарда долара, поставен през 2024 г. В категорията "други", която включва теглещи камиони, превозни средства със специално предназначение и железопътни превозни средства, износът е възлязъл на 2,15 милиарда долара за 11 месеца.

Германия остава водещ пазар

Германия остана водещата дестинация за износ през периода януари-ноември. Износът на автомобили за Германия скочи с 39% на годишна база, като се увеличи от 4,42 милиарда долара през първите 11 месеца на миналата година до 6,14 милиарда долара тази година. Износът за Франция, вторият по големина пазар, се увеличи с 15% за 11 месеца, като се повиши от 3,82 милиарда долара до близо 4,4 милиарда долара.

Доставките за Обединеното кралство се увеличиха с 2% през периода януари-ноември, като се повишиха от 3,77 милиарда долара до 3,85 милиарда долара. През същия период Испания се класира на четвърто място с 3,16 милиарда долара износ на автомобили, докато Италия се класира на пето място с 3,02 милиарда долара.