Докато Китай се превръща в световна сила в производството на електромобили, страната едновременно изнася рекордни количества бензинови автомобили в развиващите се пазари.

През 2024 г. общият обем на китайския автомобилен износ достигна 5,86 милиона единици, като традиционните превозни средства с ДВГ нараснаха с 23,5% до 4,57 милиона, докато износът на електромобили се увеличи само с 6,7%.

Това драматично разделяне между вътрешния и международния пазар е резултат от стремителния преход към електрическа мобилност в самия Китай, където електромобилите завладяха почти половината от вътрешния пазар за броени години. Промяната остави традиционните китайски автомобилни гиганти с огромни неизползвани производствени мощности и непродадени запаси от бензинови коли, пише "Ройтерс".

Китай се утвърди като най-големият автомобилен износител в света по обем. За периода 2020-2025 г. бензиновите превозни средства са съставлявали 76% от китайския автомобилен износ, като годишните доставки се увеличиха от 1 милион до вероятно над 6,5 милиона през тази година.

Chery, най-големият китайски автомобилен износител, увеличи глобалните си продажби от 730 000 превозни средства през 2020 г. на 2,6 милиона през 2024 г., разчитайки главно на бензинови автомобили, които съставляват 80% от продажбите.

Експертите оценяват, че бързият растеж на електромобилния сектор в Китай е оставил с ограничена заетост производствени линии с капацитет до 20 милиона бензинови автомобила годишно. "Този излишен капацитет се пренасочва към останалия свят", коментира Бил Русо, изпълнителен директор на консултантската фирма Automobility.

Целеви пазари

Китайските бензинови автомобили навлизат активно в страни като Полша, Мексико, Южна Африка и Уругвай - именно докато правителствата на богатите западни държави са фокусирани върху заплахата от силно субсидираните електромобили от Китай.

В Полша 33 китайски марки са стартирали или обявили продажби от 2023 г. насам. Китайските производители успяха да завладеят близо половината от местния пазар на бензинови автомобили за няколко години.

Мексико се превърна в най-голямата автоекспортна дестинация на Китай, като китайските автомобилни производители постигнаха пазарен дял от 14% с над 200 000 продадени единици. През първото полугодие на 2024 г. Китай достави 234 500 превозни средства до Мексико - ръст от 31% спрямо предходната година.

В Южна Африка китайските производители контролираха близо 16% от автомобилния пазар през първата половина на годината, като продадоха почти 30 000 бензинови автомобила - и само 11 електромобила.

Западните производители са в отбрана

Бумът на износа на бензинови автомобили е подхранван от същите субсидии и политики за електромобилите, които унищожиха бизнеса в Китай на производители като Volkswagen, GM и Nissan. Годишните продажби на съвместното предприятие SAIC-GM в Китай паднаха от над 1,4 милиона превозни средства през 2020 г. на 435 000 през 2024 г.

Но загубилите позиции на западните марки на китайския пазар не са единствените жертви. Много традиционни китайски производители също видяха продажбите си да се свиват на вътрешния пазар и отговориха, като залаха света с бензинови автомобили, които повече не могат да продават вкъщи.

Не навсякъде е лесно

Китайските автомобили се сблъскват с политически трудности и на някои пазари. Мексико тази година замени Русия като основна експортна дестинация, след като Москва удвои митата върху китайския внос до 7 500 долара за автомобил.

Русия повиши данъка, след като Китай наводни пазара й с автомобили, увеличавайки дела си от 21% през 2022 г. до 64% (около 900 000 превозни средства) през 2024 г. Митата значително намалиха китайския износ към Русия.

"Глобалната автомобилна индустрия е изправена пред сериозен проблем със свръхпроизводство", предупреди Ли Шуфу, председател на Geely. Консултантската фирма AlixPartners прогнозира, че годишните продажби на китайските автомобилни производители извън Китай ще се увеличат с 4 милиона превозни средства до 2030 г., като завладеят значителни пазарни дялове в Южна Америка, Близкия изток, Африка и Югоизточна Азия.