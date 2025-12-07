Може ли една типична "луксозна", смятана за скъпа и по-недостъпна туристическа дестинация да се превърне в място за пътешественици с по-ограничен бюджет? Оказва се, че може. Малдивите са точно такъв пример, пише BBC Travel. Как точно красивите острови се променят, какво предлагат днес и как човек може да ги посети без да изхарчи цяло състояние? Следват отговорите.

Години наред Малдивите бяха символ на лукса: частни острови, надводни вили, хидроплани — ваканция само за богатите. През последно десетилетие обаче държавни реформи позволиха на местни жители да отварят т. нар. guesthouses (къщи за гости) на обитавани острови. Това разчупва монопола на елитните курорти и отваря островите за обикновените туристи от цял свят, включително и от България.

Днес има над 1,200 къщи за гости, давани от местни хора, разположени на около 90 локални острова. Мястото на трансферите и лодките също се промени — вече не е неизбежно хидроплан + частен остров. Един общ транспорт (лодки, корабче) прави достъпа до островите значително по-евтин.

Източник: iStock

Резултатът? Малдиви стават достъпни не само за милионери, а и за хора, които искат природа, море, спокойствие и екзотика, без да харчат всичките си спестявания. Как обаче изглежда животът на един "локален остров"?

Накратко казано туристът пристига с обществено корабче, вместо с хидроплан. Вместо с него да има съпровождащи носачи с костюми, посреща го местен човек, облечен с риза и с раница на гръб.

На остров като Тодо няма коли. Хората се придвижват с велосипеди, скутери или бъгита. Така получават достъп до пясъчни дюни, палми, кокосови дървета, полета с пъпеши и папая — и, естествено, море с прозрачни лагуни.

Нощувките са в по-обикновени, но винаги чисти къщи за гости — с уютни светли стаи, баня, по-скромни, но с добри условия. Храната е домашно приготвена, често е прясно уловена риба, сезонни плодове, сок от манго или пъпеш.

Към цената туристите получават гледка към плажа, изживявания като гмуркане и наблюдаване на костенурки, коралов риф и всякакви морски обитатели — всичко това без да плащат като за петзвезден хотел.

От друга страна, новият бизнес модел с къщи за гости създава допълнителни доходи за местните хора, а не само за международните скъпи курорти. Туризмът вече не е изолиран, той е интегриран в ежедневието на островите. Не на последно място това често означава и по-добра грижа за природата и коралите.