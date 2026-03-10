Една от всеки пет онлайн компании в Русия, започнали бизнес в страната миналата година, е стартирана от китайски граждани. Това става ясно от анализ на подразделението за банкиране и услуги на T-Bank за малък и среден бизнес T-Business, цитиран от The Moscow Times. От 4084 регистрирани компании с китайски главен изпълнителен директор или основател, 2077 са в сегмента на електронната търговия.

Броят на китайските компании в руския сегмент за електронна търговия е нараснал със 140% на годишна база, според T-Business.

Електронната търговия представлява повече от половината от всички новооткрити компании с китайско участие, следвана от 19% за търговия на едро и над 9% за търговия на дребно. Над 4000 китайски компании, открити в Русия, са 35% увеличение от 2024 г. и 86% увеличение от 2023 г., най-бързият темп на растеж сред всички чуждестранни предприятия.

Освен че започнаха от нулата, китайските предприемачи са придобили една съществуваща руска компания за всеки три бизнеса, регистрирани през 2025 г.

Русия и Китай активно засилват икономическото си сътрудничество, като през 2025 г. китайски бизнесмени са регистрирали около 13 000 компании в страната. Подготвят се и над 80 съвместни инвестиционни проекта на обща стойност 200 милиарда щатски долара, включващи ключови сектори, а Русия се утвърждава като основен доставчик на важни метали за Китай.

Китайските компании заемат нишите, освободени от западните фирми, осигурявайки технологии, автомобили и електроника на руския пазар. Все по-голям играч са и в онлайн бизнеса.