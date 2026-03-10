Правителство на Виетнам обяви, че има намерение съвсем скоро да отмени временно митата върху вноса на горива, заради бързо покачващите се цени на петрола, основно заради войната в Близкия Изток, съобщи FP.

Министерството на финансите на страната съобщи, че е подготвило указ, който, ако бъде одобрен, ще намали митата върху определени петролни продукти практически до нула до края на април.

Целта е "стабилизиране на вътрешния пазар и гарантиране на националната енергийна сигурност", обясняват от министерството.

"Ако военният конфликт продължи и Ормузкият проток остане блокиран, алтернативните доставки на международния пазар ще са оскъдни и биха могли да повишат доста цените", обясняват мотивите си от ведомството.

След началото на американско-израелската офанзива срещу Иран, цените на горивата на бензиностанциите във Виетнам са се повишили рязко - с 21% за най-разпространения вид бензин и с 50% за дизела - според държавните медии.

Митата върху петролните продукти внос във Виетнам в момента са 10 на сто за бензина и 7 на сто за дизела и керосина.

Цената на барел суров петрол достигна вчера над 115 долара, което е със 70 на сто повече, отколкото преди войната в Иран.

Във Виетнам все още няма недостиг на гориво на този етап, въпреки че държавни медии съобщиха, че някои малки бензиностанции са намалили дейността си.

Виетнам започва строителството на първия си завод за чипове

Азиатска страна с население 100 милиона, започва строителството на първия си завод за чипове

Проектът се изпълнява от държавна компания