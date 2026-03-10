Правителство на Виетнам обяви, че има намерение съвсем скоро да отмени временно митата върху вноса на горива, заради бързо покачващите се цени на петрола, основно заради войната в Близкия Изток, съобщи FP.

Министерството на финансите на страната съобщи, че е подготвило указ, който, ако бъде одобрен, ще намали митата върху определени петролни продукти практически до нула до края на април.

Целта е "стабилизиране на вътрешния пазар и гарантиране на националната енергийна сигурност", обясняват от министерството.

"Ако военният конфликт продължи и Ормузкият проток остане блокиран, алтернативните доставки на международния пазар ще са оскъдни и биха могли да повишат доста цените", обясняват мотивите си от ведомството.

След началото на американско-израелската офанзива срещу Иран, цените на горивата на бензиностанциите във Виетнам са се повишили рязко - с 21% за най-разпространения вид бензин и с 50% за дизела - според държавните медии.

Митата върху петролните продукти внос във Виетнам в момента са 10 на сто за бензина и 7 на сто за дизела и керосина.

Цената на барел суров петрол достигна вчера над 115 долара, което е със 70 на сто повече, отколкото преди войната в Иран.

Във Виетнам все още няма недостиг на гориво на този етап, въпреки че държавни медии съобщиха, че някои малки бензиностанции са намалили дейността си.