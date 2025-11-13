Южнокорейски компании, сред които Samsung Electronics, изразиха тревога от подготвяните от Виетнам промени в законодателството за високите технологии, предава Reuters. Според представители на бизнес общността в Ханой, реформите могат да увеличат данъчната тежест върху чуждестранните инвеститори и да подкопаят мотивацията за нови вложения в страната.

Виетнам обсъжда законопроект, който отменя част от съществуващите преференции за технологичните компании - включително облекчения в данъците, митата и наемите на земя. Очаква се парламентът да го приеме през декември. Промяната идва след като страната въведе глобалния минимален корпоративен данък от 15%, договорен под егидата на ОИСР, с което на практика се прекратяват досегашните изключително ниски ефективни ставки, прилагани към гиганти като Samsung.

Южнокорейската търговска камара във Виетнам предупреди, че намаляването на стимулите може да навреди на дългосрочните цели на страната, включително разширяването на инвестициите, трансфера на технологии и развитието на местната работна сила. Виетнамското правителство обеща компенсации за водещите инвеститори, но компаниите твърдят, че достъпът до тях остава неясен.

Южна Корея е един от най-големите източници на преки инвестиции във Виетнам, достигнали 92 млрд. долара в края на 2024 г. - приблизително една пета от БВП на страната. Само Samsung осигурява над 10% от виетнамския износ, като там се произвеждат 60% от нейните мобилни телефони.

Бизнес напрежението се засилва и от търговската несигурност между Виетнам и САЩ, които остават най-големият пазар за износа на страната. От август Вашингтон прилага 20% мито върху определени вносни стоки от Виетнам и заплашва с до 40% тарифи за продукти с голям дял на чужди компоненти - мярка, която може да засегне именно южнокорейските производители на електроника.

В този контекст южнокорейските инвеститори настояват за по-прозрачна и предвидима бизнес среда, както и за ясни правила по отношение на произхода на стоките в бъдещите търговски споразумения между Ханой и Вашингтон.